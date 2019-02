Rappresentativa Under 19, i convocati per la Pro Vercelli

Terza amichevole per la Rappresentativa Under 19 di Massimo Frattolillo. Dopo il raduno sul campo di Pianezza, il selezionatore ha convocato 20 giocatori per il test di giovedì 28 febbraio: avversario la Berretti della Pro Vercelli. Si gioca in via Vicenza 11, Vercelli: calcio d’inizio alle 15, i ragazzi sono convocati per le 14.

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 OTTINA Alessandro ALPIGNANO VIANO Mattia BRIGA BACCIN Alessandro CASTELLAZZO B.DA EL BERD Salah CHISOLA CALCIO CHIAPPINO Federico CORNELIANO ROERO BELLICOSO Elia GATTI Patrick L.G. TRINO BONURA Antonino LA BIELLESE FACCHETTI Davide MANCIN Riccardo NICOLETTA Riccardo LA PIANESE BENINCASO Andrea LUCENTO SALERNO Marco QUINCINETTO TAVAGNASCO PARIS Fabio RIVOLI CALCIO D’IPPOLITO Riccardo SANTOSTEFANESE GRAZIANI Gabriele VANCHIGLIA 1915 BUSSI Emanuele SOPLANTAI Valentino Sorin VDA CHARVENSOD ANTONIN Simone BRUNOD Manuel

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Al servizio dei giovani e dello sport dal 1957, è il nostro motto. Abbiamo l’ambizione di formare e informare, intanto contribuendo a migliorare la cultura sportiva. Abbiamo introdotto alcune importanti novità sull’edizione multimediale: le interviste a fine gare dei protagonisti le potete ascoltare integralmente attraverso i file originali, lo stesso dicasi per le reti da palla inattiva o le fotogallery. Vogliamo proporre il calcio sotto una nuova forma, attraverso il filtro dei numeri, delle statistiche e allora ecco un’ampia sezione dedicata alle prove individuali. Focus portieri con le classifiche dei meno battuti, spazio ai bomber e al minutaggio / gol. Infine, per difensori e centrocampisti, tutte le medie voto compilate seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e dei nostri inviati.