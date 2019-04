Rappresentativa Under 19, raduno positivo a Pianezza

E’ partito il conto alla rovescia per il Torneo delle Regioni, al via esattamente fra cinque giorni. Nella settimana pre partenza, Rappresentativa Under 19 impegnata in due allenamenti utili soprattutto a lavorare su aspetti tattici come le palle inattive. Oggi pomeriggio, sul campo del Pianezza, è andato in scena il primo dei due ritrovi settimanali. Prima della seduta di allenamento, il selezionatore Massimo Frattolillo ha tenuto un lungo discorso ai ragazzi, facendo passare un messaggio fondamentale: “Voglio tornare a casa con il tricolore”. Sono intervenuti anche il dirigente responsabile Eudo Giachetti, il responsabile tecnico Renato Carrain e il dottor Massimo Capricci. Poi un’oretta di allenamento, in cui Frattolillo ha spiegato ai convocati alcuni schemi da calcio piazzato, per concludere con un classico, i rigori. Tra i venti che partiranno per Fiuggi, presente il difensore centrale Matteo Rabuffi, che all’ultimo momento ha sostituito l’infortunato Elia Bellicoso. Prossimo appuntamento giovedì sul campo del Lascaris, ultimo ritrovo piemontese prima della partenza per il Lazio.

