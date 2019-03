Rappresentative Regionali: le amichevoli della settimana

Nuovo appuntamento per le Rappresentative Regionali. Si comincia martedì 2 aprile alle 15.00, quando gli Under 19 sosterranno un’amichevole contro la Juniores del Borgaro al “Righi”. Ecco i convocati del selezionatore Massimo Frattolillo:

CANELLI: ZEGGIO Gioele

CASTELLAZZO: EL BERD Salah

CHISOLA: CHIAPPINO Federico

CORNELIANO ROERO: DIEYE Mamadou Beye, GATTI Patrick

FOSSANO: GIRAUDO Samuele, SCOTTO Samuele

GIOVANILE CENTALLO: ALOIA Davide

LA BIELLESE: NICOLETTA Riccardo

LA PIANESE: BENINCASO Andrea

LG TRINO: BONURA Antonino

LUCENTO: CECCONELLO Gianpiero, GERARDI Matteo, SALERNO Marco

PINEROLO: LUPO Francesco, VIRETTO Edoardo

QUINCITAVA: PARIS Fabio

RIVOLI: DIPPOLITO Riccardo

SANTOSTEFANESE: GRAZIANI Gabriele

VANCHIGLIA: SOPLANTAI Valentino Sorin

Si continua mercoledì 3, quando gli Under 15, alle 14.30, affronteranno in amichevole a Vinovo in Via Stupinigi i pari età della Juventus. Ecco i convocati di Giorgio Tonino:

CHIERI: BELLUCCI Francesco, IOSIF Paolo

IVREA 1905: PERETTI Alessandro, PIPICELLA Fabio

CBS: VANDER ELST Alessandro

CHISOLA: D’ATTOLI Marco, GUARNIERI Cristian, VIANO Lorenzo

BAVENO: BELTRAMI Fabio, D’ELIA Simone

LA BIELLESE: ROMANO Matteo

LASCARIS: MASELLA Enrico, SOTTIL Luca

LG TRINO: CHIARIA Alessandro

LUCENTO: ARDUINO Marco, MACANTHONY Groovj, SAPONE Gabriele

SPARTA NOVARA: CEDOLONI Matteo, MARRAS Tommaso Simone, PITONI Andrea

Chiude il programma la selezione Under 17, che giovedì 4 alle 15.30, sempre a Vinovo, se la vedrà con i Nazionali della Juventus. Ecco le convocazioni di Claudio Frasca:

ACQUI: CERRONE Matteo

BRA: LEO Alessio Francesco

AYGREVILLE: TODARO Davide

CHIERI: GERBINO Thomas, MORONE Nicolò, PAVIA Fabio

CASALE: SALL El Hadji Malick

CBS: FORNERIS Riccardo

CHERASCHESE: BERNOCCO Lorenzo

CHISOLA: ARKAXHIU David, BENFADEL Achraf, DAGASSO Nicolò

BAVENO: CAGIA Simone

GIOVANILE CENTALLO: ARIAUDO Mattia

LG TRINO: OSENGA Edoardo

LUCENTO: MAZZARA Loris, NANIA Alessio

PINEROLO: MAIO Edoardo

VANCHIGLIA: LAFORGE Fabio

VENARIA: DI CARLO Gabriele

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Al servizio dei giovani e dello sport dal 1957, è il nostro motto. Abbiamo l’ambizione di formare e informare, intanto contribuendo a migliorare la cultura sportiva. Abbiamo introdotto alcune importanti novità sull’edizione multimediale: le interviste a fine gare dei protagonisti le potete ascoltare integralmente attraverso i file originali, lo stesso dicasi per le reti da palla inattiva o le fotogallery. Vogliamo proporre il calcio sotto una nuova forma, attraverso il filtro dei numeri, delle statistiche e allora ecco un’ampia sezione dedicata alle prove individuali. Focus portieri con le classifiche dei meno battuti, spazio ai bomber e al minutaggio / gol. Infine, per difensori e centrocampisti, tutte le medie voto compilate seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e dei nostri inviati.