RoCe, doppia novità: Cataldo+Bratto

A volte ritornano. È il caso dell’allenatore Luca Cataldo che, dopo averla guidata nella stagione 2016/2017 quando ancora la società si chiamava Cerano, torna sulla panchina della RoCe. Il suo ritorno nel novarese è stato ufficializzato quest’oggi e non è l’unica novità per la stagione entrante. La carica di Direttore sportivo è stata infatti affidata ad Alessandro Bratto, alla prima esperienza dirigenziale dopo aver chiuso questa stagione con la maglia dello Stresa in Serie D.

Di seguito, il comunicato della Ro.Ce.

«La società Romentinese&Cerano ha il piacere di comunicare di aver affidato a mister Luca Cataldo il compito di guidare la Prima squadra nel prossimo Campionato Eccellenza Piemonte 2019/2020. Cataldo, classe ’79, è figura già nota in casa RoCe, avendo guidato il Cerano nel 2016 come Direttore sportivo prima e come allenatore poi, dopo l’esonero di Galeazzi. Nella stagione successiva ha guidato la Castanese fino a vincere il Campionato di Promozione, per poi tornare in Eccellenza Lombardia nel 2018 alla guida della Casatese Rogoredo. Cataldo sarà affiancato nel ruolo di Direttore sportivo da Alessandro Bratto, alla sua prima esperienza in questo campo: classe 1983, nativo di Capri, dopo 4 stagioni in Eccellenza con il Verbano Calcio è approdato lo scorso anno nello Stresa neo promosso in serie D, dove ha ricoperto il ruolo di colonna del reparto difensivo».

