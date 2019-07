Ruoli arbitrali 2019/20, la Lombardia resta senza Serie A

Sono stati annunciati i ruoli arbitrali della prossima stagione. La Lombardia non avrà alcun fischietto nella Can A; il Piemonte Manganiello e Pairetto

Sono stati annunciati nei giorni scorsi dal Presidente Aia Marcello Nicchi i ruoli arbitrali della prossima stagione. Conferme per i presidenti dei Comitati Regionali di Lombardia e Piemonte (Alessandro Pizzi e Luigi Stella) ma la Lombardia – dopo la dismissione per limiti di età di Paolo Silvio Mazzoleni – non ha alcun fischietto nella Can A. Il Piemonte “conserva” Paolo Manganiello di Pinerolo e Luca Pairetto di Nichelino.

