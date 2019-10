Savona: De Paola è il dopo Siciliano

Da lunedì Sandro Siciliano non è più l’allenatore del Savona. Gli striscioni hanno infatti ratificato le dimissioni del tecnico piemontese, agendo subito contattando Luciano De Paola, ex Trento, Pergolettese e Lecco. Dopo il cambio societario estivo, che ha ritardato non poco l’amalgamarsi della squadra, colpita a sua volta da infortuni, gli obiettivi delle alte sfere liguri continuava a voler essere di alta classifica, in linea con gli obiettivi dichiarati a inizio anno «Serie B in tre anni».

L’avvio di campionato ha raccolto dunque meno punti del previsto e a fronte di non voler ridimensionare gli obiettivi «Ho ritenuto onesto rassegnare le dimissioni – commenta Siciliano – Ci siamo confrontati e i punti di vista divergevano. Mi trovavo bene con lo staff, la squadra e la piazza, ma mi è sembrato giusto così».

Domenica Luciano De Paola esordirà in campionato col resuscitato Bra che, dopo la vittoria a sorpresa col Prato cerca conferme.

