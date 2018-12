Segrate, colpo esterno in casa del Cimiano di Campisi Anticipo felice per il Segrate di Brignone Under 16 che espugna il campo del Cimiano vincendo 3-2.

CAMBIO

Il cambio sulla panchina biancorossa, dunque, non ha ancora sortito gli effetti sperati in via Don Calabria. Paolo Monelli è stato esonerato in settimana dopo il pesante ko con il Vigevano di domenica scorsa (5-1) e la squadra è ora in mano al responsabile del settore giovanile Luca Campisi. Le reti di casa portano i nomi di Perico e Portaro, mentre per i gialloblù un super Bruno realizza una doppietta personale, la ciliegina la mette capitan Tresoldi. Lunedì su Sprint e Sport il tabellino completo del match,

