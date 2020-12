Serie D, caos tamponi: partite saltate con il metodo irpino

Quando Cosimo Sibilia fa trapelare che è disponibile a candidarsi per la presidenza della Federcalcio lo si dovrebbe invitare ad un corso rapido gestione, possibilmente in qualche oratorio. Si punta a governare il calcio italiano e poi si lascia mezza Serie D in balia degli eventi per circa quarantott’ore [...]