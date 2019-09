Serie D, programma e designazioni: c’è Scanzo-Virtus

La Serie D torna in campo questa domenica con la 3^giornata di campionato (4^ per i gironi B e C), dopo il turno infrasettimanale che si è giocato mercoledì che ha visto l’imporsi del Seregno dopo appena 180 minuti.

Tutte le partite di questo Girone B si giocheranno questa domenica perciò nessuna squadra sarà coinvolta in anticipi o posticipi, alcune partite subiranno alcuni cambi di campo in cui saranno coinvolte le seguenti squadre:

Folgore Caratese – Levico Terme (stadio comunale di Verano Brianza)

Nibionnoggiono – Villa Valle (stadio comunale Riboldi di Renate)

Una delle partite più interessanti del girone sarà sicuramente quella tra lo Scanzorosciate, sorpresa di inizio campionato (attualmente 4ª in classifica con 7 punti) e la Virtus Ciserano Bergamo, attualmente a quota 5 punti e classificata 8ª nel campionato.

Questa sfida potrebbe modificare gli equilibri di questo campionato, in quanto la vittoria dello Scanzorosciate sarebbe un’ulteriore conferma della forza di questa formazione, che potrebbe dare grande morale ai giocatori e lanciare la squadra sulla vetta.

Il leader della classifica invece, ovvero il Seregno (tre vittorie consecutive nel suo palmares da inizio campionato) sarà impegnato domenica alle 15.00 nel campo del Dro Alto Garda, attualmente 11° con 4 punti.

PROGRAMMA E DESIGNAZIONI

Girone A: Bra – Ghivizzano Borgoamozzano (Gabriele Totaro di Lecce), Borgosesia -Chieri (Enrico Cappai di Cagliari), Caronnese – Savona (Enrico Gemelli di Messina), Fezzanese – Ligorna (Fabio Cevenini di Siena), Lavagnese – Unione Sanremo (Mario Perri di Roma 1), Lucchese – Real Forte Querceta (Francesco Lipizer di Verona), Seravezza – Fossano (Marco Di Loreto di Terni), Vado – Casale (Lorenzo Maccarini di Arezzo), Verbania – Prato (Giuseppe Mucera di Palermo).

Girone B: Arconatese – Sondrio (Sergio Palmieri di Conegliano), Brusaporto – Ponte San Pietro (Fabrizio Ramondino di Palermo), Castellanzese – Milano City (Matteo Mozzo di Padova), Dro – Seregno (Matteo Canci di Carrara), Folgore Caratese – Levico Terme (Simone Moretti di Valdarno), Legnano – Inveruno (Marco Peletti di Crema), Nibionnoggiono – Villa Valle (Federico Cosseddu di Nuoro), Tritium – Caravaggio (Riccardo Leotta di Acireale), Bolzano – Pro Sesto (Andrea Rizzello di Casarano), Virtusciseranobergamo – Scanzorosciate (Michele Molinaroli di Piacenza).

Girone C: Mestre – Legnago (Francesco Gai di Carbonia), Montebelluna – Cartigliano (Piero Marangone di Udine), Cjarlins Muzane – Ambrosiana (Luca Pileggi di Bergamo), Rovigo – Belluno (Erminio Cerbasi di Arezzo), Este – Campodarsego (Geremia Vincenzo De Capua di Nola), San Luigi – Union Clodiense Chioggia (Lorenzo Vacca di Saronno), Tamai – Luparense (Stefano Grassi di Forli’), Union Feltre – Adriese (Niccolo’ Turrini di Firenze), Vigasio – Caldiero Terme (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Villafranca Veronese – Chions (Stefano Peletti di Crema).

Girone D: Correggese – Breno (Gabriele Sacchi di Macerata), Fanfulla – Forli’ (Claudio Campobasso di Formia), Fiorenzuola – Sammaurese (Simone Trevisan di Mestre), Mantova – Lentigione (Gabriele Restaldo di Ivrea), Mezzolara – Vigor Carpaneto (David Guida di Torre Annunziata), Progresso – Ciliverghe Mazzano (Giacomo Lencioni di Lucca), Sasso Marconi Zola – Sporting Franciacorta (Gerardo Garofalo di Torre del Greco), Savignanese – Alfonsine (Thomas Bonci di Pesaro).

Girone E: Albalonga – Pomezia (Ignazio Crescenti di Trapani), Bastia – Aquila Montevarchi (Abdoulaye Diop di Treviglio), Scandicci – Follonica Gavorrano (Edoardo Papale di Torino), Cannara – Flaminia (Vincenzo D’ambrosio Giordano di Collegno), Monterosi – Grassina (Valerio Vogliacco di Bari), Ponsacco – Foligno (Giorgio Di Cicco di Lanciano), Sangiovannese – Aglianese (Gianluca Catanzaro di Catanzaro), Trestina – San Donato Tavarnelle (Carlo Esposito di Napoli), Tuttocuoio – Grosseto (Andrea Calzavara di Varese).

Girone F: Avezzano – Vastogirardi (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Porto S.elpidio – Chieti (Valerio Bocchini di Roma 1), Matelica – Real Giulianova (Dario Di Francesco di Ostia Lido), Pineto – Sangiustese (Raimondo Borriello di Arezzo), Olimpia Agnonese – San Marino (Lucio Felice Angelillo di Nola), Recanatese – Montegiorgio (Alfredo Iannello di Messina), Notaresco – Jesina (Vito Guerra di Venosa), Tolentino – Campobasso (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Vastese – Atletico Terme Fiuggi (Domenico Castellone di Napoli).

Girone G: Ladispoli – Turris (Gilberto Gregoris di Pescara), Aprilia – Vis Artena (Davide Gandino di Alessandria), Budoni – Trastevere (William Villa di Rimini), Cassino – Latina (Stefano Milone di Taurianova), Citta Di Anagni – Portici (Giuseppe Rispoli di Locri), Lanusei – Torres (Julio Milan Silvera di Valdarno), Latte Dolce Sassari – Team Nuova Florida (Ermal Bullari di Brescia), Ostiamare – Arzachena (Matteo Frosi di Treviglio), Pro Calcio Tor Sapienza – Muravera (Antonio Di Reda di Molfetta).

Girone H: Agropoli – Team Altamura (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Audace Cerignola – Grumentum (Alessio Angiolari di Ostia Lido), Casarano – Brindisi (Alessandro Cutrufo di Catania), Citta Di Fasano – Bitonto (Aleksandar Djurdjevic di Trieste), Francavilla – Gelbison (Alessandro Recchia di Brindisi), Gladiator – Fidelis Andria (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Gravina – Sorrento (Graziella Pirriatore di Bologna), Nocerina – Foggia (Dario Madonia di Palermo), Taranto – Nardo (Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa).

Girone I: Cittanovese – Nola (Valentina Finzi di Foligno), Castrovillari – Citta Di Acireale (Domenico Leone di Barletta), Fc Messina – Corigliano Calabro (Andrea Zanotti di Rimini), Licata – Biancavilla (Emanuele Ceriello di Chiari), Marina Di Ragusa – Savoia (Senthuran Lingamoorthy di Genova), Marsala – Giugliano (Giuseppe Vingo di Pisa), Roccella – Palermo (Simone Taricone di Perugia), San Tommaso – Acr Messina (Cristiano Ursini di Pescara), Troina – Palmese (Alessio Schiavon di Treviso).

