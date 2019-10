Serie D, quote e consigli in vista del weekend di campionato

SERIE D QUOTE E CONSIGLI – C’è poco tempo per giocarsi l’anticipo quindi cominciamo subito: Chieri-Real Forte Querceta. 1 fisso. Senza troppi preamboli è una giocata con una buona percentuale di rischio ma la quota di 1.95 ingolosisce anche perché i ragazzi di Morgia sono in forma e al gioco crescente si stanno unendo anche i risultati. Inoltre per rimanere in alto serve una vittoria in uno scontro diretto anche contro l’outsider versigliese.

Passando alle partite di domenica concentriamoci su Fossano-Caronnese. I neo promossi cuneesi in casa hanno raccolto 6 punti su 6 e possono insidiare una Caronnese che deve leccarsi le ferite dopo il ko casalingo col Seravezza. Dato il solito potenziale offensivo lombardo e la buona tradizione casalinga di Viassi un Over a 1.80 sembra la giocata più sensata. Stessa giocata, ma qualche km più a sud sulla A6: il Savona, ringalluzzito dalla vittoria in settimana sulla capolista Fezzanese, ospita una Lavagnese in crescita ma ancora a secco di punti. L’1 a 1.55 è una buona quota, ma l’over a 1.77 anche e lascia spazio a sorprese. Sempre in Liguria Ligorna-Vado è una sfida da bassa classifica, se proprio non volete rischiare esiti particolari, il gol a 1.70 ci può stare. Il Prato ormai è la nostra sicurezza. 1 fisso in casa con la Fezzanese dato a 1.65. Se invece volete rischiare di più 1 Handicap dato a 3. Ultima, ma non ultima, la più difficile: Ghivizzano – Borgosesia. I toscani sono una buona squadra e, tolto il derby perso col Real Forte, l’inizio stagione è da incorniciare: 8 gol fatti, 5 subiti, pareggio di lusso con la Lucchese. Dall’altra parte il Borgosesia è ancora imbattuto e racimola ogni domenica punti salvezza grazie alla solidità di gioco. Non sono attacchi spumeggianti e hanno buone difese. Quindi se proprio volete giocarvi qualcosa rischierei un X a 3.20.

Con Prato – Fezzanese 1H: quota 109,6

Con 2 €= 219,32 compresi bonus

Con Prato – Fezzanese 1: quota 60,3

con 2 €= 120,63

Domenica di campionato davvero molto ricca quella offerta dalla Snai per la settima giornata per ciò che riguarda il Girone B. Andando in ordine alfabetico con Caravaggio-Milano City la giocata pare essere abbastanza semplice, con la vittoria dei padroni di casa che paga 1.55, una quota tutto sommato decisamente interessante sulla quale fare più di un pensiero. Difficile pensare che i granata possano andare a risultato in una trasferta così difficile come quella orobica, ma per chi crede nella legge dei grandi numeri che prima o poi una vittoria deve arrivare, il 2 fisso in favore del Milano City paga 5.25: una scelta per cuori forti. Gara, invece, di difficile lettura quella tra Inveruno e NibionnOggiono. L’andamento di entrambe le formazioni fin qui è stato molto altalenante. Certo, a livello di condizione mentale sicuramente i lecchesi hanno qualcosa in più essendo una neo promossa (la loro vittoria paga 2.30). Più complicato invece la condizione dell’Inveruno, una big del girone ancora a caccia di quella necessaria continuità per lottare i vertici (la sua vittoria è data a 2.65). In termini di giocata, la scelta forse più logica analizzando i numeri delle due squadre è il gol, che paga 1.63. Entrambe non faticano a segnare e concedono sempre qualcosa. Più si scende più si complicano le cose. Ponte San Pietro-Folgore Caratese è davvero una gara dal pronostico molto molto complicato. I bergamaschi, a cui la vittoria manca dalla prima giornata, sono reduci dal 3-3 esterno ottenuto sul campo della Tritium; mentre gli uomini di Longo al momento sono la seconda forza del campionato, a sole due lunghezze dal Seregno capolista, quindi vorranno quanto possibile mantenere la pressione sui “cugini”. A sensazione, più che a logica, la vittoria della Folgore a 2.20 intriga, ma probabilmente sarà una sfida molto tirata dove però possono esserci molti gol quindi occhio anche all’OVER 2.5 a 1.90. Scorrendo ancora il palinsesto, in attesa del big match di giornata Sondrio-Legnano, ci si imbatte in due gare sulla carta che non dovrebbero regalare sorprese, ovvero Scanzorosciate-Levico e Seregno-Triitum. In questi due match la logica consiglia un doppio 1 (1.67 per ciò che riguarda lo Scanzorosciate, reduce dalla sconfitta in extremis a Legnano e 1.45 del Seregno che deve riscattare il pareggio a reti bianche di Bolzano). Dopo questa doppia giocata sulla carta agevole ecco il piatto forte di giornata, come già anticipato, Sondrio-Legnano. I ragazzi di Nordi sono reduci dalla sconfitta di Brusaporto e hanno davvero molta voglia di rivalsa. Sul fronte opposto gli uomini di Manzo, che settimana hanno ottenuto il primo successo casalingo della stagione, sono tradizionalmente una vera e propria squadra da trasferta. Dire che tra le due potrà avere la meglio forse è troppo un azzardo, la cosa che però è certa sarà che entrambe proveranno a vincere perciò il GOL a 1.70 non è affatto una giocata insensata, anzi.

CARAVAGGIO-MILANO CITY 1 1.55

INVERUNO-NIBIONNOGGIONO GOL 1.63

PONTE SAN PIETRO-FOLGORE CARATESE OVER 2.5 1.90

SCANZOROSCIATE-LEVICO 1 1.67

SEREGNO-TRITIUM 1 1.45

SONDRIO-LEGNANO GOL 1.70

Con 3 Euro la potenziale vincita è di 64.12

Benedetto Bonfatti -Valerio Amati

