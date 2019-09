Serie D quote e consigli per le gare del weekend

SERIE D QUOTE E CONSIGLI – Poche le partite quotate dalla Snai sul girone A. Partiamo dalla più semplice. Il Prato è in forma smagliante e la trasferta a Lavagna non dovrebbe nascondere insidie enormi, nonostante il buon avvio di campionato bianconero. Il 2 secco a 1.87 è un buon affare, ma se si vuole rischiare un po di più si può arrivare a 3.65 col 2Handicap. Rimanendo in Liguria il derby di Savona regala buone quote. I padroni di casa del Vado, neopromosso, arrivano da una sonora sconfitta a Sanremo e il Savona di Siciliano domenica scorsa hanno riposato causa maltempo. Il 2 a 2.45 può essere un ottimo affare. Difficilissima da prevedere Lucchese-Sanremese. I primi non hanno cominciato in modo brillante il loro campionato, ma rimangono una quasi corazzata in grado di fronteggiare anche una Sanremese in forma che domenica scorsa ha scacciato parecchi fantasmi. Gol a 1.63 ci sembra la quota più prudente. A proposito di fantasmi da scacciare: Bra e Ligorna si incontrano a 0 punti in classifica. I liguri mercoledì in Coppa non sono mai stati in partita e il fattore casa per i giallorossi di Daidola deve servire come motore di spinta per uscire dalla crisi. 1 fisso a 2.05 è un rischio dato i precedenti, ma data la situazione sembra ragionevole. Infine il derby piemontese Borgosesia-Casale. I granata di Didu sono tra le poche formazioni ancora imbattute con una vittoria e 3 pareggi che han dato morale e convinzione alla squadra, il Casale ha una buona rosa, ma non è in un buon momento. L’X a 3.10 è più un sentimento che logica, ma è anche vero che i punti arrivati dalle due squadre non sono mai passati per goleade, quindi da tenere in considerazione anche un under a 1.73.

LUCCHESE – SANREMESE GOL 1.63

BORGOSESIA – CASALE X 3.10

BRA – LIGORNA 1 2.05

LAVAGNESE – PRATO 2 1.87

VADO – SAVONA 2 2.45

quota: 49,35

con 2 euro: 98,71 (compresi bonus)

Uguale ma con BORGOSESIA – CASALE Under 2,5 a 1.73 e LAVAGNESE-PRATO 2H a 3.65

quota: 53,76

con 2 euro: 107,52 (Bonus compresi)

Spostandoci nel Girone B il palinsesto lombardo è potenzialmente vincente, ma ricco di grosse insidie. La Snai parte andando a quotare un match davvero molto complicato come Brusaporto-Sondrio. I bergamaschi tra le mura amiche hanno costruito la loro attuale posizione di classifica, ottenendo sempre e solo vittorie. Sul fronte opposto arriva la formazione di Omar Nordi – la squadra del momento – che però potrebbe risentire delle vertigini dell’alta classifica dopo la bella vittoria di settimana scorsa in casa contro la Virtus CiseranoBergamo. La vittoria del Brusa paga 2.45, mentre la vittoria del valtellinesi è data a 2.60. Sulla giocata singola ci vuole davvero coraggio anche solo per scegliere, forse vedendo gli andamenti delle due squadre una partita con GOL, vista la quota di 1.75, può rivelarsi una giocata interessante, seppur rischiosa, ma tra le tante forse quella meno azzardata. Altra partita dall’esito altamente incerto è Folgore Caratese-Inveruno. Le posizioni di classifica non contano per loro, entrambe sono reduci dal turno di coppa, vincente. Se si vuole rischiare, dopo il clamoroso pareggio di settimana scorsa all’ultimo minuto in casa contro il Levico, all’Inveruno la vittoria serve come il pane e ai gialloblù si può dare l’incentivo umorale di aver superato mercoledì un avversario di primissima fascia come la Pro Sesto in Coppa. Sul fronte opposto la Folgore di Longo viene dal pareggio esterno di Caravaggio, ma anche lei è riuscita ad imporsi e avanzare in coppa superando, questa volta in casa, sempre contro il Caravaggio. Per gli amanti del rischio la vittoria esterna dell’Inveruno data a 5.00 sarebbe da giocare, mentre se si vuole rimanere più su una giocata sulla carta sicura l’OVER 2.5 a 1.65 potrebbe essere una scelta intelligente. Spostando sempre più a ovest l’attenzione s’incappa in Legnano-Scanzorosciate. Prima di mostrare le quote bisogna aprire una piccola postilla: i lilla fin qui hanno avuto un rendimento decisamente migliore in trasferta piuttosto che in casa, e lo Scanzo sembra essere la lontana cugina della squadra vista fino all’anno scorso. Una vittoria dei giallorossi non sarebbe dunque un qualcosa di così impensabile, e visto che la loro vittoria paga 3.70 non è un opzione da scartare a priori. Se però si vuole dare fiducia agli uomini di Manzo la loro vittoria è data a 1.90, una quota pur sempre molto interessante. Tra tutte però, il rischio minore potrebbe essere una partita senza pareggio, quindi 12 che paga, 1.25. Non è una gran quota, è vero, però potrebbe risultare vincente, anche se il consiglio potrebbe essere l’X2 a 1.67. Rimanendo sempre nel legnanese, fiducia al Milano City che va in scena in Trentino, precisamente a Levico. La squadra granata è ancora a caccia della prima vittoria è con i trentini ci sono buone probabilità che questa possa arrivare: la vittoria secca è data a 5.50, mentre l’X2 a 2.20 rimane comunque una giocata intelligente. Ultima partita quotata dalla Snai è il big match tra la Virtus CiseranoBergamo e la Pro Sesto. Entrambe le squadre vengono da una settimana al quanto complicata. I bergamschi di Curioni domenica sono ritornati da Sondrio a mani vuote, mentre gli uomini di Parravicini, dopo aver acciuffato all’ultimo il pareggio in casa contro la Tritium, mercoledì in Coppa Italia sono stati eliminati dall’Inveruno. In caso di mancata vittoria per entrambe le squadre potrebbero aprirsi scenari complicati sul fronte panchina: sicuramente il match sarà giocato a viso aperto da entrambe. L’opzione sulla carta più logica potrebbe essere il GOL a 1.60, ma attenzione anche al pareggio che paga 3.25.

BRUSAPORTO – SONDRIO GOL 1.67

FOLGORE CARATESE – INVERUNO X2 2.00

LEGNANO – SCANZOROSCIATE X2 1.67

LEVICO – MILANO CITY 2 5.50

VIRTUS CISERANOBERGAMO – PRO SESTO GOL 1.60

Con 2 Euro vincita potenziale di 106,98

Benedetto Bonfatti – Valerio Amati

