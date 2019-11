Serie D: Tacchinardi si dimette, Crema affidato a Luca Moggi

SERIE D – Dopo le due sconfitte consecutive contro Fanfulla e Sporting Franciacorta si separano le strade di Alessio Tacchinardi ed il Crema. Infatti nella mattinata odierna l’ex tecnico del Lecco ha rassegnato le proprie dimissioni dalla panchina della prima squadra. Un andamento fin qui molto altalenante quello avuto dalla formazione bianconera, visto che nelle prime 11 giornate la squadra ha raccolto solamente 14 punti, frutto di 4 vittorie e due pareggi. La società ha deciso di affidare la panchina al suo secondo Luca Moggi.

Ecco il comunicato pubblicato sui canali social dal Crema:

L’AC Crema 1908 comunica che Alessio Tacchinardi ha rassegnato le dimissioni rinunciando ad esercitare il ruolo di allenatore della prima squadra che durante l’estate ha costruito in vista del campionato della Serie D 2019-2020.

Si interrompe quindi il rapporto di collaborazione con la società nerobianca avviato lo scorso luglio.

A Tacchinardi vanno i più sentiti ringraziamenti da parte della società per il lavoro che ha svolto dimostrando impegno, passione e grande serietà professionale.

La conduzione tecnica della prima squadra, in attesa delle decisioni della società, è temporaneamente affidata al vice allenatore Luca Moggi al quale l’AC Crema 1908 rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro.

Il debutto per Moggi, domenica, non sarà dei più facili visto che si affronterà il Mezzolara, formazione che viaggia a quota 19 punti appena alle porte dei playoff.

