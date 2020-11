Sprint e Sport in edicola: tra chi tende una mano (vera) e chi fa solo la mossa

SprinteSport è in edicola (e nello store digitale). Continua la campagna ‘sostieni chi ti sostieni’ con tutte le vostre foto: il vostro sorriso, il nostro orgoglio. Non fermatevi! Tra le novità di questa settimana il prezzo di copertina che passa a 1,00 euro e sarà così fino all’ultimo numero di dicembre. Troverete anche alcune pagine istituzionali della Regione Piemonte che ha lanciato una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per fermare la pandemia. Una campagna che ha anche lo scopo di sostenere i giornali locali che stanno vivendo un momento difficilissimo avendo praticamente perso tutta la pubblicità. Un modo intelligente di tendere una mano a differenza di certe istituzioni calcistiche che stanno destinando alle proprie società pochi denari e lo fanno anche in maniera trionfalistica.

Tra gli altri temi abolizione del vincolo, possibile ripartenza e le società scendono in campo: il presidente del Chisola, Luca Atzori, lancia l’allarme sull’abolizione del vincolo, il presidente Sibilia tra il desiderio di ripartire e l’esposto del Codacons nei suoi confronti e nasce il ‘Coordinamento Presidenti Bresciani’: proposte concrete e voglia di partecipazione. L’esperto informa: il dott. Domenico Ballor illustra termini e modalità per le domande e l’accesso al contributo forfettario a fondo perduto per Asd e Ssd del Decreto Ristori.

25 novembre ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne’: intervista all’associazione D.i.R.e. (Donne in Rete, ndr) e parola alle protagoniste al femminile del mondo del calcio giovanile e dilettantistico.

Calcio giocato: In Serie D il Città di Varese sbanca Fossano e ‘comincia’ il suo campionato. Il volo del PDHAE: primo posto da favola! Serie C, tra campionato e favole da raccontare: Doudou Mangni dal Rigamonti al sogno Lecco e Rolando Eugio, dai primi passi all’Alto Canavese ai sogni di casa Pro Vercelli. Calcio Femminile: in campo la Coppa Italia di Serie A e B, cinque squadre già ai quarti tra cui Milan e Inter.