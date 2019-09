SPRITZESPORT, Cristiano Gazzola l’ospite della terza puntata!

La terza puntata di SPRITZESPORT, l’appuntamento più amato, e meno sobrio, di Sprint e Sport, è finalmente online!

L’ospite di questa terza puntata è Cristiano Gazzola, campione d’Italia in carica dopo la stagione quasi perfetta con la Rappresentativa Under 15, che si racconta ai nostri microfoni a cuore aperto, raccontando le sue motivazioni e i suoi primi passi nel mondo del calcio, fino a quella bellissima finale di Fiuggi. Ci racconta anche del gradito ritorno in Accademia Inter, analizzando la squadra e le motivazioni della stagione e non solo.

Come ha reagito Cristiano Gazzola alle foto che gli abbiamo mostrato? Scoprilo guardando la puntata di SPRITZESPORT e fateci sapere cosa ne pensate voi!

SPRITZESPORT torna Venerdì prossimo, alle 19.00, sul nostro sito e su tutte le nostre pagine social! Stay Tuned…

