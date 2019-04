Stresa-Bra, niente da fare: nuovo rinvio, si gioca il 1° maggio

Stresa-Bra, niente da fare. Nemmeno il secondo tentativo è andato a buon fine, la partita in programma per la 31ª giornata di Serie D è stata rinviata causa campo impraticabile. Inizialmente fissata per il 13 aprile come anticipo, la gara era regolarmente cominciata salvo poi venire sospesa al 25′ della prima frazione per l’infortunio del direttore di gara, il signor Salvatore Morabito. Per lo Stresa, che sta lottando per non retrocedere, si tratta di una partita di vitale importanza: come da comunicazione ufficiale da parte della Lnd Dipartimento Interregionale, il match è stato riprogrammato per mercoledì 1° maggio.

Stresa-Bra, di seguito le formazioni che sarebbero dovute scendere in campo.

Stresa: Barantani, Rosato, Gallo, Battistello, Bratto, Agnesina, Mirinioui, Gilio, Armato, Scienza, Scibetta. A disp. Zenoni, Feccia, Tuveri, Lopergolo, Papini, Scalabrini, Vecchio, Telesca, Rampi. All. Mora.

Bra: Bonofiglio, Bettati, Gonella, Dolce, Giglio, Tettamanti, Brancato, Casolla, Tuzza, Quintadamo, Massucco. A disp. Reinaudo, Carrer, Petracca, Leo, Bosio, De Santi, D’Antoni, Manuali. All. Daidola.

