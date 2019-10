Supercoppa Primavera Atalanta-Fiorentina: il post gara di Brambilla

SUPERCOPPA PRIMAVERA ATALANTA-FIORENTINA – Passati nemmeno 15 minuti dall’aver alzato il primo trofeo della stagione ed ecco che in sala stampa viene, con la solita classe e professionalità, il tecnico bergamasco Massimo Brambilla. «C’è soddisfazione per la vittoria, perché una partita secca va sempre giocata e vinta», sono queste le parole con cui il tecnico bergamasco ha esordito in conferenza stampa. Parole ancora dense di agonismo, ma negli occhi del tecnico si legge che questa Atalanta è solo all’inizio del suo percorso, e questa vittoria non può altro che servire come ulteriore benzina per una squadra che punta alle stelle entro i confini nazionali, ma non solo. «Abbiamo giocato in un bel contesto – continua il tecnico – in uno stadio con tanta gente (3783 erano gli spettatori paganti ndr). Abbiamo sofferto soprattutto all’inizio questa tensione dovuta al contesto, un po’ diversa rispetto al solito. Un po’ di frenesia di troppo non ci ha aiutato, ma poi una volta che ci siamo sciolti abbiamo fatto bene. Abbiamo, nel finale, un po’ subito il ritorno della Fiorentina che ha avuto anche una potenziale palla del pareggio, però alla fine vista tutta la partita, le occasioni ed il modo di giocare la vittoria credo sia stata meritata». Ciò che però forse ha più colpito nell’arco del match è stata l’aggressività e l’intensità messa in campo dalla dea al rientro dagli spogliatoi. Vero che nel primo tempo il pallino del gioco è sempre stato in mano dei nerazzurri, però alla squadra di Brambilla è sembrato mancare quel guizzo vincente capace di sbloccare l’impasse già prima del 45′. «Ai ragazzi ho detto di stare tranquilli e di non farsi prendere dalla frenesia o dalla tensione, cercare di concentrarsi e pensare solo a giocare. Vero che il contesto era diverso dal solito e su quello è anche una bella cosa a cui i ragazzi si devono abituare. Però noi questa cosa un po’ l’abbiamo sofferta. Nel secondo tempo siamo scesi un po’ più liberi di testa, abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo fatto degli errori, abbiamo sbagliato tanto rispetto al solito, però alla fine è vero che la Fiorentina ci ha messo in difficoltà, ha avuto delle palle per pareggiare la partita, ma noi potevamo chiuderla prima. Ripeto, secondo me la vittoria è meritata».

Oltre al risultato e alla partita in sé, ciò che veramente ieri sera ha interessato il grande pubblico era vedere all’opera da vicino il nuovo gioiello nerazzurro, ovvero il classe 2002 Amad Traore, già a segno domenica nella goleada all’Udinese con la prima squadra e, con grande speranza dell’intera dirigenza orobica, si spera possa essere il prossimo Dejan Kulusevski. L’ex stella della primavera nerazzurra, dopo aver incantato per anni i campi della Primavera sta ora facendo vedere di che pasta è fatto anche in Serie A. I due hanno entrambi inciso alla grande in una finale: il talento svedese ha di fatto deciso la finale scudetto contro l’Inter al Tardini di Parma, mentre il nuovo astro nascente con i suoi due assist ha dato il là al primo trofeo stagionale dei nerazzurri. Proprio sulla gestione del talentino, il tecnico Brambilla si è espresso così: «Non c’è bisogno di gestire Amad, nel senso che è un ragazzo serio con la testa sulle spalle. È un ragazzo che lavora, che vuole migliorare, gli ho solo detto di stare tranquillo e di pensare a giocare perché non è che adesso ha fatto gol in Prima Squadra e deve segnare sempre o ogni palla che tocca deve incidere: deve fare la sua partita, come ha sempre fatto. Penso che anche oggi abbia fatto bene, ha sbagliato qualcosina in fase conclusiva, ma sicuramente ha fatto un’ottima partita. Non c’è bisogno di gestirlo perché è un ragazzo serio». Non poteva, poi, non mancare un riferimento alle possibilità di questa squadra di trionfare anche in Europa. Dopo scudetto e Supercoppa, forse, il campionato nazionale potrebbe stare un pochino stretto e dunque le ambizioni della dea guarderanno anche oltre le Alpi. Di certo prima di questa prestigiosa vittoria, aveva sicuramente colpito il 3-0 rifilato ai pari età del Manchester City, in Youth League. Un risultato netto (3-0) che ha colpito, addetti ai lavori e non solo, non tanto per il risultato in sé, quanto per la prestazione matura e più che convincente che ha proiettato l’Atalanta in un’altra dimensione europea. Proprio su questo argomento ha voluto chiudere il suo post gara il tecnico bergamasco: «Il nostro modo di giocare ci porta sempre ad attaccare e a cercare di realizzare sempre un gol in più dell’avversario. Però siamo maturati anche sotto questo profilo. Quando nella partita subiamo un po’ il ritorno degli avversari siamo capaci di difendere un po’ più bassi e soffrire difendendo un po’ più da squadra. Oggi qualche occasione l’abbiamo concessa, a Manchester eravamo stati molto più ordinati e puliti e alla fine ci è andata bene, anche se poi potevamo chiuderla prima». Parole di un tecnico che sa che a fine ottobre non è ancora il tempo di fare proclami. Testa bassa e lavorare dunque, questa dea può arrivare molto molto lontano e con un Traore così l’Europa non è così distante.

