Torneo Ciatto, domenica le finali della fase regionale: online e sulla nostra applicazione il servizio completo

È la vigilia delle finali del Torneo Ciatto. Nella giornata di domani (domenica 30 maggio) scenderanno in campo per aggiudicarsi il titolo della fase regionale Virtus Ciserano Bergamo, Uesse Sarnico e Scanzorosciate. Per i rossoblù dunque doppia finale: la prima, valevole per la categoria Under 14, sarà conto lo Scanzorosciate. La seconda invece vedrà di fronte alla Virtus la rivale di sempre Uesse Sarnico. Due partite, un campo, spettacolo assicurato. Dopo le semifinali dello scorso weekend, il Ciatto entra sempre più nel vivo in una domenica a tutti gli effetti scoppiettante. Due grandissime finali che avranno luogo nel centro sportivo di Stezzano, ovviamente in provincia di Bergamo.

Entrambe le finali saranno seguite direttamente dal campo dalla redazione di Sprint e Sport. Offriremo il servizio completo delle due finali, con cronaca (online subito dopo il fischio finale) e pagelle dei protagonisti.

FINALE UNDER 14 (ore 9:00)

• Virtus Ciserano Bergamo-Scanzorosciate (Eleonora Testa)

FINALE UNDER 15 (ore 11:00)

• Virtus Ciserano Bergamo-Uesse Sarnico (Eleonora Testa)

Le finali le troverete sulla nostra applicazione, dalla quale potrete vedere gli aggiornamenti del risultato live, le formazioni e il tabellino completo pochi minuti dopo il triplice fischio

SCARICA LA NOSTRA APPLICAZIONE