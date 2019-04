L’apertura della seconda giornata vede la rappresentativa Under 15 di Gazzola affrontare e battere i pari età del Friuli Venezia Giulia. Partita bellissima e veramente accesa, con le due squadre decise a vincere. l Friuli parte fortissimo e passa in vantaggio al diciassettesimo con un gol incredibile di Tell, che nel tentativo di crossare beffa Venturelli. La reazione dei lombardi è veemente e Toma ristabilisce la parità trafiggendo Mason. Poco dopo svolta del match con un fallo in area di Rizzi sullo sgusciante Di Miceli, dal dischetto si presenta il glaciale Zambelli che firma il 2-1 e ribalta il risultato. Il secondo tempo vede Gazzola effettuare un cambio di modulo passando al rombo per inserire un uomo tra le strette linee friulane. Scelta che paga, perchè dopo dodici minuti dall’inizio del secondo tempo Sala porta sul 3-1 la Lombardia. Allo scadere Pinton realizza il 3-2 per i friulani e il finale è una bolgia di emozioni e tensione, col muro lombardo che regge e trionfa. Lombardia che passa il turno e si giocherà il primo posto nel terzo match del girone nel confronto con la Sicilia. Passa anche l’Under 17 di Gibellini, corsara 0-2 contro i pari età del Friuli. Primo tempo in cui la rappresentativa lombarda presidia il territorio avversario con intelligenza ma senza trovare varchi per giungere alla marcatura. L’unica occasione capita sui piedi di Guidi che però non inquadra lo specchio della porta difesa da Ronco. Il secondo tempo vede i giovani lombardi entrare in campo con molta più cattiveria agonistica alla caccia di gol che risulterebbero fondamentali per il passaggio del turno. Su un rimbalzo ingannevole del pallone un difensore tocca la palla di mano e l’arbitro concede la massima punizione. Dagli undici metri Calabrò mette dentro con un coraggiosissimo cucchiaio. Il secondo gol arriva con un autentico capolavoro di Musicò, totalmente imprendibile, che sfugge alla guardia dei difensori e in rabona disegna una parabola perfetta per la testa di Guidi che deve solo spingere in rete. Per il passaggio del turno sarà assolutamente decisiva la partita di domani contro la Sicilia, con le due squadre pronte alla battaglia.

LOMBARDIA U15-FRIULI U15 3-2

RETI: 17′ Tell (F), 22′ Toma (L), 24′ rig. Zambelli (L), 13′ st Sala (L), 34′ st Pinton (F).

LOMBARDIA U17-FRIULI U17 2-0

RETI: 5′ st rig. Calabrò (L), 8′ st Guidi.