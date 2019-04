Nella prima giornata del Torneo delle regioni 2019 la Lombardia affronta le Marche e ottiene risultati alterni. Esulta la Lombardia nella categoria giovanissimi Under 15, con i giovani guidati da Gazzola che fiaccano la resistenza avversaria vincendo 2-1. Rompe l’equilibrio Di Miceli al dodicesimo del primo tempo, ribatte Seghetti per le Marche al ventesimo. Il gol che chiude la tenzone giunge al dodicesimo del secondo tempo con Zambelli abile a infilare il subentrato portiere avversario Sarti, che prende il posto del titolare Mosca uscito al trentaseiesimo del primo tempo. Eccellente la prestazione di Tommaso Silanos nella rappresentativa lombarda. I ragazzi di Fabio Gibellini escono sconfitti dal confronto contro i pari età della rappresentativa marchigiana Under 17 per 1-2. Sblocca il risultato Braconi per le Marche al dodicesimo del secondo tempo, appena tre minuti dopo risponde con veemenza Simone Guidi che ristabilisce la parità. Quando la partita sembra scivolare via sull’1-1 ecco che Pampano sferra il colpo decisivo che mette ko la Lombardia al termine del quinto minuto di recupero. Grandissima prestazione di cuore della rappresentativa femminile lombarda, che va due volte in svantaggio contro il team di Bolzano guidato da una meravigliosa Stockner, autrice di una doppietta. Le giovani lombarde non ci stanno e trovano il doppio pareggio con Magri, bravissima a mettere in rete prima al quindicesimo del primo tempo e infine allo scadere del quarto minuto di recupero, quando ormai il match sembrava terminato. Un gol di Banfi nel finale regala un esordio vincente alla under 19 di Cortelazzi. Il successo della Rappresentativa lombarda Under 19 arriva in rimonta: gli avversari delle Marche vanno in vantaggio con il rigore di Boutlata, ma vengono ripresi subito da Tocci. Al minuto ottantatre ci pensa Banfi a chiudere la questione, che dà ai compagni una grande iniezione di fiducia in vista dell’impegno di domani.

LOMBARDIA U15-MARCHE U15 2-1

RETI: 12′ Di Miceli (L), 20′ Seghetti (M), 12′ st Zambelli (L).

LOMBARDIA U17-MARCHE U17 1-2

RETI: 12′ st Braconi (M), 15′ st Guidi, 45′ st Pampano (M)

LOMBARDIA U19-MARCHE U19 2-1

RETI: 12′ Boutlata (R) (M), 19′ Tocci (L), 43′ st Banfi (L)

LOMBARDIA FEMMINILE-BOLZANO FEMMINILE 2-2

RETI: 5′ pt Stockner (B), 15′ pt Magri (L), 18′ st Stockner (B), 44′ st Magri (L)

LOMBARDIA: Ferrari, Farina (9′ st Mauri), Galbusera, Gino, Grassi, Magri, Marasco, Nuzzo, Polloni (36′ st Pedrini), Ronca (31′ st Giudici), Zangari. A disposizione: Fava, Castelli, Mariani, Pievani, Povia, Riella.

BOLZANO: Gotsch, Zulian (8′ st Piger), Ladstatter, Oberhuber, Abler, Kuenrath, Battaglioli, Messner, Platzgummer (1′ st Prader), Stockner, Mair (20′ st Telser ((23′ st Perfler)). A disposizione: Paris, Nardelli, Nora, Resch, Schuler.

PROSSIMA GIORNATA: 14/04/2019

UNDER 15

FRIULI-LOMBARDIA: 09.30

UNDER 17

FRIULI-LOMBARDIA: 11.00

UNDER 19

FRIULI-LOMBARDIA: 16.30

FEMMINILE

LIGURIA-LOMBARDIA: 14.30

