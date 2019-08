Tutti i calendari dei campionati regionali della Lombardia

Come annunciato, il Comitato Regionale Lombardia, ha pubblicato i calendari dei campionati. La stagione comincerà tra sabato 7 e domenica 8 settembre

Sono stati pubblicati oggi, giovedì 22 agosto, i calendari dei campionati organizzati dal Comitato Regionale Lombardia. Nel dettaglio sono stati pubblicati i calendari dei campionati della LND dall’Eccellenza alla Prima Categoria, l’Under 19 Regionale A e B e tutti quelli del settore giovanile regionale: Under 17, Under 16 e Under 15.

