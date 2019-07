Under 14 Professionisti: è stato svelato il nuovo regolamento per la stagione 2019/2020. Grande novità sulla formula del Torneo, che porterà allo Scudetto

Attraverso un comunicato ufficiale, è stato svelato il nuovo regolamento legato alla categoria Under 14 Professionisti per la stagione 2019/2020. Da evidenziare una novità sostanziale nel cammino del campionato, che porterà le varie squadre a disputare la Fase Finale Nazionale, con la successiva assegnazione dello Scudetto di categoria.

Sul giornale in edicola lunedì, l’approfondimento completo a cura di Marco Baridon sul nuovo regolamento per la categoria Under 14 Professionisti. Una formula del Torneo tutta da scoprire…

________________________________________________________________________

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.