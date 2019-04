Under 15 Regionale, altra ottima prova in casa dell’Inter

Altra ottima uscita per la Rappresentativa Under 15 di Cristiano Gazzola, sconfitta per 2-0 dall'Inter a Interello: le indicazioni sono positive

La partita. Il primo quarto d’ora vede un intenso gioco a centrocampo con un alto tasso tecnico. Gli ospiti si procurano qualche occasione con la loro prima punta, Toma Rrok, spalleggiato dall’ottimo Ciro Schiavo. Entrambe le compagini sbagliano spesso l’ultimo passaggio e non riescono a concretizzare. La prima occasione della partita arriva al 18’, con una bella collaborazione Rrok Schiavo, che porta Rrok a tu per tu col portiere, ma il suo tiro viene deviato e parato. Il resto della frazione procede con lo stesso copione: la Rappresentativa fa un gran gioco in mezzo al campo e arriva spesso prima sulle seconde palle, l’Inter si chiude bene e tenta di ripartire. Per i nerazzurri il protagonista del primo tempo (e non solo) è il numero 9 Gabor, che con la sua fisicità e tecnica lavora molto per i compagni sulle palle alte e fa salire bene la squadra. Nel secondo tempo i padroni di casa rientrano con un atteggiamento più aggressivo, il che li porta a fare la partita per i successivi 15 minuti. Gabor, con una conclusione da fuori che gli viene respinta, tenta di sbloccare il risultato. La Rapp cerca di reagire e rientra in possesso del pallino del gioco fino alla mezz’ora. Al 30’ Gabor difende bene palla e lancia Bonavita, che, favorito da un rimpallo, si ritrova davanti alla porta vuota con la sfera fra i piedi e insacca. Al 33’ viene fischiato un calcio di punizione per l’Inter: cross in mezzo, smanaccia l’estremo difensore ospite e la palla sbatte su Schiavo (Inter) per poi finire in rete.

Della prestazione dei suoi ha parlato Cristiano Gazzola, allenatore della Rappresentativa: «Primo tempo molto bene, abbiamo tenuto il campo. Discretamente bene la fase offensiva e molto bene quella difensiva. Abbiamo tenuto testa ai Giovanissimi Nazionali dell’Inter, non è una cosa da poco. E’ stato un ottimo test, ci è servito per capire cosa cambiare». Sul gruppo commenta così: «L’amalgama è favorita molto anche dai social, perché i ragazzi spesso mi scrivono per dirmi quello che hanno fatto e chiedono informazioni sui compagni. Significa che ci sono delle basi per affrontare i nostri impegni futuri».

INTER-RAPPRESENTATIVA U15 2-0

RETI: 30’st Bonavita (I); 33’st Schiavo (I))

INTER (4-3-3); Formosa (1’st Bonucci); Perin (12’st Motti), Uberti, Schiavo, Nava;Morati, Gatti (12′ st Peretti), Sarr (1’st Bonavita); Gabor, Clerici (1’st Grieco), Menegatti (1’st Gambato). All. Annoni. Dir. Pelella

RAPP. LOMBARDIA (4-3-3); Venturelli (1’st Pelliccioli); Curridori.N (1’st Gaggia), Silanos, Curridori.M (1’st Albertini), Di Pentima (1’st Bonassi); Colio (1’st Albertini), Zambelli (1’st Munzone), Schiavo (1’st Hassan); Cereghini (22′ st Toma), Toma (1’st Sala), Di Miceli (27’st Schiavo). All. Gazzola. Dir. Brunetti

