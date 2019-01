Under 17, lampi Campra e Naamad, con Sall e Osenga non c’è difesa che tenga

Tredicesimo raduno della Rappresentativa Regionale Under 17, sul campo dell’Olimpia società del quartiere novarese Sant’Agabio. Il selezionatore Claudio Frasca ha disposto i 27 presenti in due squadre con il 4-4-2, passando poi al 4-3-3 nell’ultimo quarto d’ora della partitella durata 65 minuti. A segno prima i Gialli con il puntualissimo Edoardo Osenga, pareggia per gli Arancioni Malick Sall su assist di Marco Bernardo. Doppietta poi in due minuti per Jabir Naamad: l’attaccante della Biellese segna prima su assist di Marco Campra, raddoppia su azione personale. Campra infine di punta sigilla il punteggio sul 4-1. Da segnalare il palo di Davide Barbaglia in sganciamento offensivo. Assenti Alessio Critti della Fulgor Ronco Valdengo, Nicolò Vicario dell’Arona, Barbieri e Prandini del Baveno e i tre dell’Orizzonti Xhelal Xhumaqi, Matteo Campana e Federico Greppi. Infortunato, ma presente al raduno Filippo Muzzolon della Biellese. A bordocampo, oltre alla Croce Rossa di Novara, anche il delegato provinciale Agostino Guarnieri: “Nella scelta dei campi, abbiamo preferito dare risalto alle piccole società locali (c’erano infatti in contemporanea gli Under 15 alla Sanmartinese e la Under 19 allo Juventus Club, ndr)”. Al termine del raduno Claudio Frasca focalizza l’attenzione su un aspetto: “È molto importante il modo in cui i ragazzi si allenano con le loro società, qualcuno è già titolare nelle prime squadre dove l’intensità è più alta rispetto ai regionali, in cui però c’è tanta qualità. Alcuni ruoli sono blindati, su altri bisogna fare delle scelte. Abbiamo dei centrocampisti di talento. Domenica? Sarò a Chieri-Baveno“.

U17 GIALLI-U17 ARANCIONI 4-1

RETI (1-0, 1-1, 4-1): 27′ Osenga, 37′ Sall (A), 10 ‘ st Naamad, 12′ st Naamad, 16’ st Campra.

GIALLI (4-4-2): Bettin (30′ Castagno); Fontana (9′ st Talato, 15′ st Fontana), Dibenedetto, Spriano (19′ Coppola), Talato (1′ st Spriano); Bottiroli (11′ st Benincasa), Manca, Geno, Osenga; Benincasa (1′ st Campra), Campra (19′ Naamad).

ARANCIONI (4-4-2): Carminati (30′ Xausa); Picozzi, Masserano, Graziano, Barbaglia; Monteleone, Vaschi (19′ Zaglio), Genisini (1′ st Vaschi), Bernardo (9′ st Genesini); Cagia, Sall.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Hai visto la nuova sezione dedicata alle statistiche individuali? Focus portieri con le classifiche dei meno battuti, spazio ai bomber e al minutaggio / gol. Infine, per difensori e centrocampisti, tutte le medie voto compilate seguendo le indicazioni degli addetti ai lavori e dei nostri inviati.