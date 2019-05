Under 19: Fossano-Lucento, domani la finale e sabato l’esordio nazionale

Sarà una settimana ricchissima per la categoria Under 19. Domani alle 20:30, presso l’impianto del Chisola (via del Castello 3, Vinovo), Fossano e Lucento scenderanno in campo per giocarsi il primo titolo regionale di questa stagione in una finale che promette solo spettacolo.

Chi trionferà in Piemonte e Valle d’Aosta, sarà impegnato poi nella fase nazione per giocarsi lo Scudetto di categoria. L’esordio è previsto già per sabato 11 alle 15:30 – ecco il perché della finale di martedì sera – con la prima gara dell’abbinamento. I campioni piemontesi dovranno affrontare la prima classificata della Liguria, ovvero l’Athletic Club Liberi. Match d’andata in programma a Genova, mentre il ritorno sarà sabato 18 in Piemonte.

