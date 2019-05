Under 19, il Fossano batte la Cbs e raggiunge il Lucento in finale

È il Lucento di Gianfranco Maione la prima finalista dell’Under 19. I rossoblù hanno replicato il successo dell’andata, 2-1, contro la Biellese e hanno strappato il pass per l’atto finale che avrà luogo a Vinovo. Atto finale raggiunto anche dal Fossano, anche se non c’erano molti dubbi visto il 4-0 dell’andata. 4-1 in corso Sicilia, altro successo in scioltezza per i campioni in carica.

Biellese avanti nella prima frazione grazie al rigore realizzato da capitan Tiani e a quello respinto da Piacenza a Salerno. Inizio ripresa tutto di marca Lucento: Epifani e la splendida punizione di Gerardi hanno ribaltato la situazione regalando la finalissima.

Nell’altra semifinale, cominciata alle 17, il Fossano ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza. Pronti via, la squadra di Petruzzelli è andata sul 2-0 grazie a Jack Galvagno e Leonardo Di Salvatore. In chiusura di prima frazione, una perla del bomber fossanese ha regalato il 3-0 mentre è di Moino la firma sul poker. Nel finale, gol della bandiera siglato da Marmo.

