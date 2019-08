Under 19 Nazionale, la LND ha definito i gironi

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato nella giornata di oggi i gironi dell’Under 19 Nazionale: 153 le squadre partecipanti suddivise in 11 gironi che si affronteranno a partire dal 14 settembre. Tra le partecipanti anche il Gozzano come fuoriclassifica. Saranno ammesse alla fase finale le prime classificate (che entreranno in gioco direttamente dagli ottavi) e le vincenti dei playoff di ciascun girone più le società di Serie D di Sardegna e Sicilia col miglior piazzamento nei rispettivi campionati regionali Juniores.

I gironi delle squadre piemontesi e lombarde

Girone A: Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Fossano, Verbania, Arconatese, Castellanzese, Inveruno, Legnano, Milano City, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Savona, Vado

Girone B: Brusaporto, Caravaggio, Caronnese, Crema, Fanfulla, Folgore Caratese, Nibionnoggiono, Ponte San Pietro, Pro Sesto, Scanzorosciate, Seregno, Sondrio, Tritium, Villa Valle, Virtus CiseranoBergamo, Gozzano

Girone D: Ambrosiana, Breno, Caldiero Terme, Calvina, Ciliverghe, Dro Alto Garda, Legnago, Levico Terme, Mantova, Sporting Franciacorta, Vigasio, Villafranca, Virtus Bolzano

