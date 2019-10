Un famoso e vecchio detto di questo mondo recita che il calcio non è una scienza esatta ma i numeri possono aiutare a preparare una partita e studiare un avversario. Le prime tre giornate di Under 19 Regionali hanno rivelato già dei dati interessanti sia per quanto riguarda le squadre che i giocatori; statistiche che aiutano a capire l’andamento dei quattro campionati. Quattro come le società che sono a punteggio pieno: Borgaro, Chisola, Pinerolo e Mirafiori; due di queste, Chisola e Pinerolo, si affronteranno proprio sabato in un match che si preannuncia equilibrato visto anche che le due hanno la miglior difesa della categoria, insieme a La Biellese, con appena un gol subito.

Il miglior attacco invece lo detiene il Mirafiori con 14 reti, frutto anche del 9-1 alla Santostefanese nella prima giornata; cinque di questi li ha fatti Riccardo Bombardieri, bomber 2002 che è in testa alla classifica marcatori a pari merito con Nicola Distasi dell’Aygreville e Tommasso Rossetto del Vanchiglia. L’attaccante granata ha anche la miglior media gol tra quelli che hanno giocato tutte le gare con una rete ogni 35 minuti. Onore anche ai portieri che si sono distinti tra clean sheets e rigori parati; sono sei gli estremi difensori che hanno mantenuto la porta inviolata per due volte: Francesco Rapetti dell’Acqui, Luca Amoruso del Collegno Paradiso, Mathieu Fazio dell’Aygreville, Davide Ballario del Pinerolo, Samuele Mattiello della Pro Eureka e Francesco Ariotti del Chisola. Ben due tiri dal dischetto neutralizzati invece per Matteo Petrucci della Gaviese, sia contro il San Giacomo Chieri che contro il Lucento è risultato decisivo ai fini del risultato con sei punti raccolti dalla sua squadra.

Per ultimo i cosiddetti «cattivi» della categoria: l’Ivrea Calcio sovrasta tutti in fatto di ammonizioni con ben 16 mentre per quanto riguarda le espulsioni ci sono cinque squadre a comandare con tre: Baveno, Venaria, Area Calcio, Castellazzo e Vanchiglia. Nella classifica ammoniti per ora ci sono con tre gialli a testa: Roberto Bassignani dell’Alpignano, Massimo Biano della Cheraschese e Manuel Bonaccorsi dell’Ivrea Calcio. Trentuno invece i giocatori espulsi che fanno una non invidiabile media di più di dieci a giornata; animi caldi dunque negli Under 19 Regionali 2019/2020.