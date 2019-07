Universiadi 2019: per parlare del rapporto studio-sport, la redazione di Sprint e Sport ha intervistato il prof. di Economia Aziendale Pietro Paolo Biancone

Si sono concluse recentemente le Universiadi e per il mondo sportivo italiano non possono che essere un momento di riflessione. Recentemente il panorama calcistico italiano ha visto alcuni giocatori di Serie A laurearsi, ma l’Università e la Serie A rimangono due mondi separati. Per approfondire l’argomento ci siamo affidati a Pietro Paolo Biancone, professore di Economia Aziendale presso l’Università di Torino e relatore di Giorgio Chiellini nel 2017.

Sul giornale in edicola lunedì, l’intervista completa a cura di Roberto Ugliono. Un’intera pagina dedicata alle Universiadi, alla scoperta dei protagonisti del calcio piemontese che hanno preso parte alla competizione e al binomio studio-sport.

