Valenzana Mado: Dispenza alla corte di Nobili

Botta e risposta in Promozione nell’alessandrino che ancora una volta sarà terra di bomber pesanti: dopo William Rosset all’Ovadese Silvanese e Anthony Farina all’Arquatese, ecco la Valenzana Mado che risponde mettendo sotto contratto Giulio Dispenza.

Il fantasista è reduce dalla stagione in maglia Atletico Torino che con le sue qualità e il suo carisma ha portato fino ai playoff persi poi con il Pedona; magnifiche anche le stagioni precedenti alla Santostefanese in coppia con Giulio Merlano.

Coppia che ora farà con Gabriele Boscaro per un attacco tutto potenza e fantasia agli ordini di Fabio Nobili, obiettivo portare la Valenzana Mado almeno ai playoff.

