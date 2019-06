Vice-allenatore: arriva l’ok per le prime squadre, nelle giovanili…

Approvato dall’ultimo Consiglio Federale la modifica dell’Articolo 66 delle Noif per quanto riguarda gli accessi al campo e in panchina. Arriva dunque l’ok per la ‘regolarizzazione’ della figura del vice-allenatore (il ‘secondo’) per le prime squadre mentre per le giovanili nulla cambia rispetto al passato anche se la norma, per come è stata scritta, genera domande e molti interrogativi di interpretazione.

Dubbi che saranno dipanati nelle prossime ore anche su segnalazione di alcuni esponenti della base, come ad esempio il Presidente dell’Aiac del Piemonte, Sebastiano Filardo che sottolinea: «Istituzionalizzata la figura del vice-allenatore per le prime squadre, richiesta e traguardo posto proprio da noi dell’Associazione ma attenzione ai criteri. Per ora vale solo per le prime squadre anche se la nuova norma, per come è stata scritta, ha portato tanti dubbi e domande da parte degli associati. Si lascia intendere che si possa anche nelle giovanili ma…».

