CGB Brugherio: I gialloblù rinnovano la Scuola Calcio, Mario Mancuso è il nuovo Responsabile

Appena approdato al CGB Brugherio come Responsabile Scuola Calcio, Mario Mancuso non è certo una new entry nel mondo del calcio dilettantistico. La sua carriera come Direttore Sportivo per il settore di Pre-Agonistica comincia, infatti, nel 2009 alla Vimodronese: lì si cimenta per quattro anni, conquistando anche un campionato come [...]