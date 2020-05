Cimiano: Nuova guida per la Scuola Calcio, Matteo Cotugno si veste di biancorosso

Questo week-end di transizione in piena Fase 2 porta news entusiasmanti in casa Cimiano: Matteo Cotugno è stato infatti nominato nuovo Responsabile Scuola Calcio per la società biancorossa. Cotugno, classe ’73, ha un passato recente come Direttore Sportivo per il Settore Giovanile al Città di Monza, dove ha trascorso [...]