Alcione Eccellenza: in avanti arriva Scaramuzza, si aspetta Lacchini

Continua a tenere banco il mercato in casa Alcione. Gli Orange rinforzano l'attacco con Roberto Scaramuzza, classe 1997. Dall'Emilia Romagna approda un giocatore che ha già fatto intravedere cose molte importanti con le maglie di Fanfulla e Caronnese, in Serie D. La sua ultima avventura in Eccellenza, durata pochi [...]