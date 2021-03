Ardor Lazzate Eccellenza: colpaccio Romanò per tentare l’assalto

In casa Ardor Lazzate il mercato non è mai fermo. In mattinata il DS Marco Proserpio è riuscito a chiudere la trattativa che porta ad Andrea Romanò, centrocampista classe 1993. Un vero e proprio colpaccio per la categoria e per una ripresa di campionato di cui l'Ardor Lazzate vuole [...]