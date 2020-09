Base 96-Ardor Lazzate Eccellenza: splendido Lucente, Castellazzi sorride

Quando sei una neopromossa, all'esordio in Coppa Italia Eccellenza batti una squadra come l'Ardor Lazzate e il difetto della tua partita è non averla chiusa, allora non ti resta altro che sognare. Non poteva cominciare meglio di così la stagione della Base 96, ripescata dalla Promozione quasi all'ultimo momento [...]