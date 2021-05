Brianza Olginatese-Milano City Eccellenza: Viganò e Berberi regalano la settima gioia consecutiva ad Arioli

La Brianza Olginatese continua la propria marcia in vetta al girone A, vincendo 2-0 anche lo scontro di alta quota contro il Milano City e allungando sulla prima inseguitrice, la Varesina, fermata sull’ 1-1 dalla Vergiatese. Si tratta del settimo successo di fila per la compagine lecchese che, dopo la sconfitta alla prima giornata contro la Base 96, ormai non sembra conoscere altro risultato che non sia la vittoria. Nonostante il punteggio lasci presagire una gara tutto sommato tranquilla e in controllo, in realtà il match è stato sofferto per i bianconeri: la rete dell’1-0 è arrivata su palla inattiva allo scadere di un primo tempo privo di occasioni da gol, in più gli ospiti hanno colpito due pali nella ripresa. La prova della formazione di Aiello, assente oggi in panchina per squalifica e sostituito da Consonni, è stata positiva, soprattutto per quel che riguarda la fase centrale della seconda frazione. Al tabellino dell’incontro si iscrivono Viganò e Berberi, anche se la palma di migliore in campo spetta a Segato, autore di un’altra prestazione da vero trascinatore.

Tutto bloccato, ci pensa Viganò. Nella prima fase della gara le due squadre mostrano un atteggiamento attendista, con l’obiettivo di studiare l’avversaria. Intorno al 20’, la Brianza Olginatese, volendo mostrare il motivo per cui si trovi al primo posto, decide di provare a prendere in mano la partita e il pallino del gioco. Tuttavia, il Milano City si oppone alla grande, chiudendosi bene e non concedendo spazi ai bianconeri. La difesa schierata, guidata in particolare dalle chiusure di Imbriola, riesce a reggere. Verso la mezz’ora di gioco, i milanesi iniziano a farsi vedere anche in fase offensiva con qualche lampo generato dagli accentramenti dei propri esterni d’attacco, Faye e Mbengue, i quali creano un minino affanno nella retroguardia lecchese. Ad ogni modo, di occasioni concrete non se ne vedono, eccezion fatta per un tiro dalla distanza dello stesso Mbengue, terminato alto sopra la traversa. Anche i lecchesi faticano a crearsi chance per andare in gol, e l’unico squillo è una girata a centro area di Pizzini, la cui conclusione viene deviata in corner. Allo scadere, quando la prima frazione sembra destinata ad uno scritto 0-0, e la partita appare sempre più in salita per i padroni di casa, il match si sblocca: Segato calcia una punizione dallo spigolo dell’area, trova una pennellata perfetta sul secondo palo dove Viganò incorna con una zuccata magistrale e porta in vantaggio i suoi.

Milano City fermata dai pali. Ad inizio secondo tempo, la Brianza Olginatese rientra in campo viaggiando sulle ali dell’entusiasmo per il gol siglato allo scadere, con il presentimento che il peggio sia ormai passato. I primi minuti sembrano proprio andare in questa direzione, dato che dopo soli 60 secondi di gioco Pizzini realizza il 2-0 su un altro assist delizioso di Segato, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Milano City si dimostra ancora sotto shock e inizialmente viene sballottolato dai colpi inflitti dai bianconeri. Tuttavia, intorno al 10’ arrivano i primi segnali di svolta. Tine si smarca molto bene sul lato sinistra dell’area e mette al centro un cross con il contagiri, in mezzo impatta al volo Toure ma senza centrare per poco lo specchio della porta. Un minuto dopo è ancora il numero 9 ospite protagonista, questa volta con un tiro nella zona del dischetto che però scheggia solamente il palo. Dall’altro lato del campo, Segato prova a suonare la carica e a dare una scossa ai suoi: prima tentando di sorprendere il portiere con una botta dai 30 metri, poi con una punizione che sorvola la traversa. La formazione di Aiello continua ad insistere e a macinare gioco, mettendo sempre più in difficoltà i lecchesi. Al 26’, Tine libera un siluro pazzesco che si stampa in pieno sul palo, centrando così il secondo legno di giornata per gli ospiti. Nel momento di maggiore difficoltà i padroni di casa mostrano il motivo per cui si trovino in testa alla classifica, superando gli ostacoli come solo una grande squadra sa fare. Al 28’, i due subentrati Fall e Berberi regalano il 2-0 ai bianconeri: il primo effettua una spizzata intelligente al limite dell’area, il secondo riceve il pallone e scarica un tiro a giro sul primo palo che non dà scampo a Rinaldi. Il doppio svantaggio abbatte definitivamente il Milano City, mentre inietta la carica giusta alla Brianza Olginatese per provare a calare il tris. Ci vanno vicini Tarasco e Del Re, ma i loro tentativi terminano rispettivamente fuori e sulla la traversa. Si conclude quindi l’incontro con la settima gioia consecutiva per Arioli, ormai sempre più lanciato verso l’obiettivo Serie D.

IL TABELLINO

BRIANZA OLGINATESE-MILANO CITY 2-0

RETI: 48’ Viganò (B), 28’ st Berberi (B).

BRIANZA OLGINATESE (4-2-3-1): Esposito 6, Brini 6, Guanziroli 6, Tarasco 6.5, Perini 6.5 (32’ st Del Re 6.5), Viganò M. 7, Belingheri 6.5 (13’ st Rada 6), Segato 7.5, Citterio 5.5 (26’ st Fall 6.5), Pizzini 6.5 (22’ st Berberi 7), Panzetta 6.5. A disp. Jusufi, Manara, Contrastato, Galbusera, Proserpio. All. Arioli 7.

MILANO CITY (4-2-3-1): Rinaldi F. 6, Tine 6.5 (44’ st Sejdo sv), Piras 5.5, Diop 6 (24’ st Buzzi 5.5), Imbriola 6.5, Benvindo 6, Rinaldi M. 5 (1’ st Petriccione 6), Dampha 7, Toure 5.5, Faye 6, Mbengue 6.5. A disp. Selva, Fofana, Spano, Volta, Baresi, Thiaw. All. Consonni 6.5.

ARBITRO: Santeramo di Monza 5.5.

ASSISTENTI: Bonicelli di Bergamo e Molino di Brescia.

AMMONITI: Tarasco (B), Mbengue (M), Thiaw (M), Imbriola (M), Buzzi (M).

LE PAGELLE

BRIANZA OLGINATESE

Esposito 6 Nonostante la sua squadra qualche rischio lo corra, lui non è mai chiamato in causa direttamente a compiere interventi particolari. Sicuro nelle uscite.

Brini 6 Crea qualche spunto interessante quando si propone in velocità. Tuttavia si tratta di un accadimento troppo sporadico, dovrebbe farsi vedere con più costanza.

Guanziroli 6 Si porta a casa la sufficienza dedicandosi con attenzione alla fase di copertura. Limita i danni senza strafare.

Tarasco 6.5 Mostra uno spirito combattivo in mezzo alla difesa. È il primo ad occuparsi dell’impostazione da dietro, con buoni risultati.

Perini 6.5 Porta tantissima sostanza a centrocampo. Recupera una quantità smisurata di palloni mettendoci sempre la grinta necessaria.

32’ st Del Re 6.5 Entra in campo con la fame giusta, voglioso di mettere anche la sua firma sul match, solo la traversa gli nega questa gioia.

Viganò M. 7 Con una grande zuccata porta in vantaggio i suoi, in un momento complicato in cui la gara era bloccata. Difensivamente non corre rischi.

Belingheri 6.5 Non molla un centimetro sulla fascia destra, cerca di raggiungere il fondo per poi andare a crossare. Nel primo tempo è uno dei pochi a creare qualche insidia agli ospiti.

13’ st Rada 6 Prova di sacrificio in cui mette tanta corsa al servizio dei compagni.

Segato 7.5 Va alla ricerca della giocata vincente con delle invenzioni illuminanti e la pennellata per il gol di Viganò è una di queste. Ad inizio ripresa fornisce un assist anche a Pizzini, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Capitano, leader e trascinatore della Brianza Olginatese.

Citterio 5.5 Un po’ troppo fuori dal gioco, non riesce mai a farsi vedere pericolosamente. Leggermente meglio nel secondo tempo, ma non abbastanza per evitare l’insufficienza.

26’ st Fall 6.5 Partecipa al gol del 2-0 con una spizzata molto intelligente, dimostrandosi sul pezzo e bravo ad entrare subito in partita.

Pizzini 6.5 Solito lavoro utile spalle alla porta. Si prende dei falli importanti nel momento di maggiore difficoltà della squadra. Segna una rete, ma si trova in posizione irregolare.

22’ st Berberi 7 Entra per sostituire un bomber come Pizzini e non lo fa di certo rimpiangere. Realizza un gol da attaccante vero, mettendo in cassaforte i tre punti.

Panzetta 6.5 Imbastisce la manovra gestendo a dovere il centrocampo. Quando ha il pallone tra i piedi è una sicurezza.

All. Arioli 7 Vittoria tanto sofferta quanto importante. I suoi la sbloccano in un momento complicato e reggono quando le avanzate del Milano City si fanno più insistenti. Questa è la mentalità giusta per una squadra che vuole vincere il campionato.

MILANO CITY

Rinaldi F. 6 Non ha colpe particolari sui due gol subiti, per il resto compie parate ordinarie. Forse a volte un po’ timido in uscita.

Tine 7 Nel primo tempo, quando gioca terzino destro, lascia le briciole a Citterio. Nel secondo, va a fare il trequartista e diventa uno dei principali pericoli per la Brianza Olginatese. Centra un palo con una botta incredibile dalla distanza. (44’ st Sejdo sv).

Piras 5.5 Disputa una prova anonima in cui non si distingue per nulla in particolare. Nella prima frazione soffre abbastanza le avanzate di Belingheri.

Diop 6 Agisce da metronomo in mediana, propone qualche cambio di gioco interessante e poco altro.

24’ st Buzzi 5.5 Non lascia alcuna traccia nell’incontro, se non un ammonizione rimediata ingenuamente.

Imbriola 6.5 Il cliente di giornata è Pizzini, ed è parecchio scomodo. Tuttavia lui non sfigura affatto intervenendo con grande attenzione e ordine in anticipo.

Benvindo 6 Aiuta Imbriola a gestire il reparto difensivo, sfrutta il suo fisico possente quando ce n’è bisogno.

Rinaldi M. 5 Si muove tra le linee con l’obiettivo di scardinare la difesa bianconera, non ottiene alcun esito positivo. Prestazione scialba.

1’ st Petriccione 6 Ricopre il ruolo di terzino destro, gioca una gara onesta sia in fase di spinta sia in copertura.

Dampha 7 Sembra girare per il centrocampo con il motorino, è ovunque. Con le dovute proporzioni, è il Kantè del Milano City. Trascina la squadra in entrambe le fasi.

Toure 5.5 Flirta con il gol in diverse occasioni, alla fine però non riesce a timbrare il cartellino.

Faye 6 Converge dalla sinistra, diventando pericoloso grazie alla sua rapidità nelle gambe. Dopo un buon primo tempo, cala eccessivamente nel secondo.

Mbengue 6.5 Quando ne ha la possibilità, sfodera il suo sinistro velenoso. Anche lui accentrandosi genera affanno nella retroguardia bianconera.

All. Aiello 6.5 La sua squadra gioca una buona partita contro la prima della classe. Con un pizzico di fortuna e cinismo in più, il risultato sarebbe potuto essere diverso.

ARBITRO

Santeramo di Monza 5.5 Troppo incerto e poco convinto nei fischi. Si fa trascinare dall’emotività dei giocatori e del pubblico.

LE INTERVISTE

Nel post-partita, il tecnico della Brianza Olginatese Giovanni Arioli commenta così la gara: «Abbiamo giocato una buona partita contro una squadra rognosa e che corre tanto. Inoltre, è composta da 2 o 3 giocatori interessanti e da seguire, che potrebbero pure giocare in categorie superiori. Noi venivamo da una settimana di riposo, dopo le 4 partite in 10 giorni, siamo stati bravi e pazienti, abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna sui loro due pali, anche se forse avremmo dovuto chiuderla prima. Faccio comunque i miei complimenti ai ragazzi perchè questi sono match in cui la tensione nervosa fa la differenza, anche perché non sempre tutti i giocatori sono abituati a gare del genere, quindi il merito della squadra è ancora più grande. A noi non devono interessare i risultati delle altre, guardiamo partita dopo partita; già da martedì dobbiamo metterci al lavoro per preparare la prossima (mercoledì contro il Gavirate, ndr). Infine, sono molto contento e soddisfatto per la prova offerta dai subentrati, bravi a farsi trovare pronti quando chiamati in causa».