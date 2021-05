Castiglione-Mapello Eccellenza: Adiansi illude Espinal, poi si scatena Ekuban che guida il ribaltone rossoblu

Il Castiglione supera il Mapello con un netto 5-2, grazie ai gol di Morselli, Ekuban, Maccabiti, Salomoni e Chiarini che ribaltano l’iniziale doppio svantaggio firmato da Adiansi ed El Kadiri. Assoluti protagonisti della sfida Ekuban per i padroni di casa, autore di un gol, un assist e che ha procurato un rigore alla sua squadra, e Adiansi tra gli ospiti. I rossoblu devono raddrizzare una stagione finora al di sotto delle aspettative. I gialloblu vogliono provare a dare continuità alla vittoria di quindici giorni fa contro il Lemine Almenno, la prima in questo campionato. Manini rivoluziona la formazione schierata domenica scorsa cambiando addirittura sei titolari: spazio a Segna, Bellesi, Mangili, Mambrin, Morselli e Narcelli, out Piccinardi, Canziani, Daeder, Sylajdzya, Cigala e Ghirardi. Espinal risponde confermando l’undici che ha sconfitto il Lemine, vedendo subito premiata la continuità.

Mapello, partenza lanciata. La cura Espinal sembra far bene agli ospiti, che indirizzano subito la partita con un micidiale uno-due. Al 3′ Adiansi ruba palla sulla trequarti offensiva e, dal limite, trafigge Segna con un diagonale rasoterra. Tre minuti più tardi raddoppio di El Kadiri, bravo a prendere il tempo a Bellesi e battere il portiere di testa su cross del solito Adiansi. Il Castiglione ci mette un po’ a riprendersi dallo shock. Ci prova Ekuban a dare la sveglia con una conclusione dalla distanza che però si spegne ampiamente sopra la traversa. È il preludio alla grande occasione che capita sui piedi di Maccabiti, che potrebbe riaprire la partita ma spara alle stelle da ottima posizione. Il Mapello abbassa però il baricentro, permettendo ai padroni di casa di guadagnare campo troppo facilmente. Ne approfitta Morselli che, al 36′, ruba palla al limite, entra in area e fulmina il portiere sul secondo palo. Il gol dà la scossa ai rossoblu che potrebbero pareggiare già due minuti più tardi ma, sulla sassata di Mangili, Panerini è un gatto nel distendersi alla sua destra per concedere solo un corner. Al 41′ Ekuban conquista un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Maccabiti, che però angola troppo calciando sul fondo. Primo tempo da dimenticare per l’attaccante.

Ribaltone rossoblu. La ripresa si apre col Mapello che prova a sorprendere nuovamentegli avversari sull’asse Adiansi-El Kadiri, ma Segna risponde presente e neutralizza il colpo di testa. Dopo qualche minuto di assestamento, il Castiglione attacca a testa bassa prendendo d’assalto l’area gialloblu, nient’affatto scoraggiato dal rigore sbagliato al tramonto del primo tempo. Dopo poco meno di un quarto d’ora piuttosto sterile, è Ekuban a pareggiare in mischia. Pregevole la realizzazione del numero 7, che beffa Panerini con un bel colpo di tacco. Passa un minuto ed è ancora Ekuban a rendersi protagonista, servendo a Maccabiti la palla del ribaltone. Il centravanti si fa perdonare gli errori della prima frazione mettendo la palla a giro sotto all’incrocio. Quattro giri di lancette più tardi è Salomoni a chiudere i conti, entrando in area dalla sinistra e battendo il portiere sul secondo palo. Il Mapello prova a reagire affidandosi ancora ad Adiansi, che scappa via nuovamente sulla destra e crossa sul secondo palo per l’accorrente Abale, che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Nel finale c’è gloria anche per Chiarini, che ribadisce in rete dai trenta metri dopo la respinta di Panerini sul tiro di Ghirardi. Mercoledì il Castiglione osserverà il turno di riposo e tornerà in campo domenica prossima contro la Speranza Agrate, avversaria del Mapello nel turno infrasettimanale.

IL TABELLINO

Fc Castiglione-Mapello 5-2

RETI (0-2, 5-2): 3′ Adiansi (M), 6′ El Kadiri (M), 36′ Morselli (C), 14′ st Ekuban (C), 16′ st Maccabiti (C), 20′ st Salomoni (C), 38′ st Chiarini (C)

FC CASTIGLIONE (4-3-3): Segna 6, Bellesi 5.5 (14′ st Colosio sv), Maggioni 5.5, Mangili 6.5 (30′ st Chiarini 6.5), Mambrin 6, Guagnetti 5.5, Ekuban 8 (32′ st Ghirardi sv), Fantoni 6.5, Morselli 7 (14′ st Salomoni 7), Maccabiti 6 (35′ st Canziani sv), Narcelli 5.5. A disp. Piccinardi, Daeder, Cigala, Russo. All. Manini 7.

MAPELLO (3-5-2): Panerini 6.5, Ruggeri A. 5, Noris 6 (11′ st Gagliardini sv), Diop 5 (3′ st Pellegrini 5), Brambilla 5.5, Ruggeri M. 6.5, Bugada 6 (11′ st Vaglietti sv), Joelson 5.5, El Kadiri 7.5, Bortoli 5.5 (22′ st Abale 6.5), Adiansi 7.5. A disp. Maggioni, Maliqati, Brogni, Messina, Zanchi. All. Espinal 6.

ARBITRO: Ostapciuc di Brescia 7.

ASSISTENTI: Volpe di Busto Arsizio e Filippini di Brescia.

AMMONITI: Bellesi (C), Joelson (M), Ruggeri A. (M), Gagliardini (M), Abale (M).

LE PAGELLE

FC CASTIGLIONE

Segna 6 Sui gol può fare poco, per il resto gestisce attentamente l’ordinaria amministrazione.

Bellesi 5.5 El Kadiri gli prende benissimo il tempo sul gol del 2-0, ma avrebbe potuto usare meglio il fisico per tenere dietro l’attaccante gialloblu. (14′ st Colosio sv).

Maggioni 5.5 Le occasioni più importanti del Mapello arrivano tutte dalla sua parte, con Adiansi che risulta ampiamente il migliore dei suoi.

Mangili 6.5 Ci prova con una botta dalla distanza ma Panerini si supera e gli nega la gioia del gol.

30′ st Chiarini 6.5 Si iscrive al tabellino con un gran tiro dai trenta metri che non lascia scampo a Panerini.

Mambrin 6 Perde El Kadiri a inizio ripresa, ma è l’unica sbavatura di una prestazione solida.

Guagnetti 5.5 Si fa soffiare palla ingenuamente sulla sua trequarti in occasione dell’1-0.

Ekuban 8 Nel primo tempo prova in tutti i modi a dare la scossa alla squadra, prima con una conclusione dalla distanza, poi guadagnando d’astuzia il calcio di rigore del possibile pareggio. Nella ripresa decide di mettersi in proprio, realizzando il 2-2 con una finezza e servendo a Maccabiti l’assist per il ribaltone. (32′ st Ghirardi sv).

Fantoni 6.5 Recupera una gran quantità di palloni in mezzo al campo dando un contributo prezioso alla vittoria della squadra.

Morselli 7 Riapre la partita con un diagonale secco che non lascia scampo al portiere. È l’episodio che cambia l’inerzia del match.

14′ st Salomoni 7 Il suo ingresso dà il via al ribaltone, a cui partecipa attivamente realizzando la rete del 4-2.

Maccabiti 6 Ha la grande occasione per riaprire la partita ma la sciupa malamente, calciando alle stelle da buona posizione. Un quarto d’ora più tardi riesce a far peggio calciando a lato il calcio di rigore che avrebbe dato il pareggio ai rossoblu. Si riscatta nella ripresa realizzando il gol che ribalta il risultato. (35′ st Canziani sv).

Narcelli 5.5 Non disputa la sua miglior partita, non riuscendo a incidere direttamente sulle reti della squadra.

All. Manini 7 Parte nel peggiore dei modi, facendo venire grossi dubbi sulla scelta di rivoluzionare la formazione rispetto alla settimana precedente. Nella ripresa cambia volto alla squadra, che rientra dagli spogliatoi con una convinzione diversa.

MAPELLO

Panerini 6.5 Si supera per deviare in angolo la sassata di Mangili. Intuisce anche la direzione del rigore di Maccabiti, anche se la palla termina sul fondo senza che ci sia bisogno del suo intervento.

Ruggeri A. 5 La terza e la quarta rete del Castiglione, segnate in rapida successione, nascono dalla sua parte e affondando definitivamente le speranze del Mapello.

Noris 6 Finché resta in campo la squadra riesce a tenere botta difensivamente. (11′ st Gagliardini sv).

Diop 5 Molto ingenuo sul rigore nell’andare a contrastare Ekuban tenendo il braccio largo.

3′ st Pellegrini 5 Con lui in campo il Castiglione dilaga, a dimostrazione che non è stata la sua miglior giornata.

Brambilla 5.5 Riesce a fare filtro davanti alla difesa solo per un tempo, poi cala e il Castiglione banchetta nell’area gialloblu.

Ruggeri M. 6.5 Fa quello che può per arginare le ondate del Castiglione. Non commette errori evidenti, ed è già un bel risultato essendo stato messo costantemente sotto pressione.

Bugada 6 Si limita a fare da schermo davanti alla difesa senza proporsi in inserimenti offensivi. Tutto sommato una buona scelta, dal momento che quando esce dal campo la sua squadra è ancora in vantaggio. (11′ st Vaglietti sv).

Joelson 5.5 La squadra avrebbe bisogno del suo lavoro a difesa del pallone per respirare un po’, specialmente nella ripresa, ma la retroguardia rossoblu lo marca bene impedendogli di incidere sulla partita.

El Kadiri 7 Terzo gol nelle ultime due partite, fondamentale per indirizzare la sfida dopo pochi minuti. Un colpo di testa che non lascia scampo al portiere.

Bortoli 5.5 Clamorosa l’ingenuità con cui perde palla al limite della sua area permettendo a Morselli di riaprire la partita. È l’episodio che cambia l’inerzia del match.

22′ st Abale 6.5 Entra col piglio giusto sfiorando subito il gol del 3-4, arrivando puntuale sul cross di Adiansi.

Adiansi 7.5 Sblocca subito la partita mettendola in discesa per la squadra: il suo diagonale dal limite non lascia scampo a Segna. Tre minuti dopo pennella il cross del 2-0 sulla testa di El Kadiri. Nella ripresa, con la squadra in svantaggio per 4-2, pesca bene il neoentrato Abale che non inquadra lo specchio. Trascinatore.

All. Espinal 6 La strategia della continuità paga nei primi minuti, coi gialloblu che si portano rapidamente sul doppio vantaggio. Convince meno la gestione del risultato, perché la squadra arretra troppo presto il baricentro regalando campo agli avversari.

ARBITRO

Ostapciuc di Brescia 7 Sempre vicino all’azione, nel primo tempo lascia correre molto scontentando le squadre ma privilegiando lo spettacolo. In occasione del rigore è attento nel vedere il fallo di mano di Diop.