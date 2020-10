Eccellenza Lombardia, Accademia Pavese, Varesina e Carpenedolo a punteggio pieno fra molti rinvii

Turno infrasettimanale falcidiato da molti rinvii, ma che comunque ha offerto spunti interessanti e anche qualche risultato a sorpresa. Nel Gruppo A, Varesina e Accademia Pavese continuano il loro ruolino di marcia perfetto con la quarta vittoria in altrettante gare. La formazione di Spilli supera la Sestese per 2-1 grazie alle reti di Kate Thomas e Bellacci. La squadra pavese, invece, ha la meglio sul campo della Calvairate per 2-0. Secondo successo per Club Milano e Alcione con due goleade. Un 6-1 ai danni del Milano City, e un 4-1 contro la Base 96. Rimane a zero punti il Settimo Milanese, ko anche con la Castanese. Nel Girone B l’unica squadra a portare a casa la vittoria è il Città di Sangiuliano contro il Sancolombano per 2-1. Risultato a sorpresa visto che la formazione di casa non aveva ancora vinto, mentre i biancorossi arrivavano da tre successi nelle prime tre gare. L’unico raggruppamento che non ha subito una tempesta di rinvii, solamente uno, quello fra Lumezzane e Ciliverghe, è il C. Con un netto 2-0 sulla Governolese, il Carpenedolo vola in testa alla classifica con 12 punti, staccando l’Offanenghese, superata dal Castiglione per 2-0. Netto successo, 5-1, in trasferta sull’Orcena per il Valcalepio, che sale così al secondo posto.

