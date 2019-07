Fabio Cusaro, il colpo a sorpresa del Leon

La settimana si chiude con una bomba di mercato davvero interessante. I brianzoli dell’AC Leon, dopo aver completato centrocampo e attacco, avevano la necessità di intervenire sulla linea difensiva. Giovedì sera alla presentazione il Direttore Sportivo Angelo Todisco e Marco Sala avevano rassicurato tifosi e addetti ai lavori dicendo che erano in dirittura d’arrivo alcune trattative che riguardavano giovani. Invece pochi minuti fa sui canali social della società brianzola è stato ufficializzato un colpo davvero molto importante. Fabio Cusaro, la scorsa stagione in forza alla Castellanzese, dal 9 agosto sarà a disposizione del tecnico Alberto Motta per iniziare la sua nuova avventura in Eccellenza con la maglia arancio nera del Leon.

Fabio è un difensore esperto classe ’84 che vanta una lunghissima carriera tra i professionisti, in cui spiccano anche le 8 presenze in Serie B con la maglia del Cesena. Per il resto passa molti anni della sua lunga carriera in Serie C con le maglie di Novara, Monza e Igea tra le altre. Il centralone classe ’84 è dunque il rinforzo giusto per la retroguardia del Leon. Lui assieme a Marco Biraghi e Roberto Chiaria sono gli acquisti d’esperienza che tanto devono aiutare i giovani leoni ruggenti brianzoli nel prossimo campionato di Eccellenza. Il tecnico Motta non può che essere soddisfatto di questo colpo messo a segno dalla società.

Domani in edicola troverete la presentazione ufficiale del Leon: il futuro capitano Mattia Bonseri ed il neo tecnico Motta, hanno chiaramente illustrato gli obiettivi dei brianzoli.

