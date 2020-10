Governolese – Offanenghese Eccellenza: l’Offanenghese non sbaglia e fa 3 su 3

Sotto la pioggia di Governolo, l’Offanenghese si porta via il bottino pieno, facendo così tre su tre in campionato. L’avvio è di stampo giallorosso: tra il 4’ e il 6’ Borghi e Doria vanno al tiro, ma in entrambe le occasioni Fanini blocca senza difficoltà i tentativi avversari. Al 9’ [...]