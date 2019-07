Legnano, Provasio saluta c’è l’Accademia Pavese

Dopo il pesante addio di Simone Crea, destinazione Breno, un altro tassello del Legnano lascia i lilla per cercare fortuna altrove. Stiamo parlando del centrocampista classe 1992 Ettore Provasio, una vera e propria bandiera per il Legnano viste le sue cinque stagione in maglia lilla dove ha collezionato ben 130 presenze condite da anche 11 reti. Per lui è pronta una nuova avventura, sempre in Eccellenza, ma con la maglia dell’Accademia Pavese, che sembra stia allestendo una rosa molto interessante in vista della prossima stagione.

Cresciuto nelle giovanili del Voghera, Ettore Provasio muove i suoi primi passi tra i grandi nella stagione 2011/12 prima con la Novese in Serie D (collezionando però una sola presenza) e poi nell’Olginatese, sempre in D, dove però trova più spazio andando a chiudere la stagione con 6 presenze. Dopo aver accarezzato la D, nell’estate del 2012 passa al Vigevano in Eccellenza, società a cui lega il suo nome per ben 3 stagioni in cui si fa notare nella categoria per le sue doti. Dopo 3 stagioni ecco nell’estate del 2015 la chiamata del Legnano. Con i lilla, dopo una prima stagione un po’ complicata, nella seconda si afferma e con le sue 29 presenze, condite da tre reti, contribuisce al passaggio in Serie D. Nella sfortunata stagione nell’Interregionale culminata con la retrocessione ai playout, Provasio è ancora una volta protagonista con le sue 32 presenze complessive. Malgrado la retrocessione, però, con il Legano è amore e vero è resta in anche in Eccellenza. Resta fino ad oggi, visto che il centrocampista ha salutato amici e compagni di squadra ed è pronto per la nuova avventura.

