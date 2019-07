Leon, Calloni e Paparella per finire la ristrutturazione

A Vimercate sponda Leon, con gli ultimi arrivi del ’99 Giulio Calloni dal Borgaro e del ritorno del 2001 Alessandro Paparella, passato da Vimercate la scorsa stagione, ma ritornato passando da casa Pro Sesto, la totale ristrutturazione voluta dalla società per il nuovo corso è stata finalmente conclusa. Infatti, a meno di clamorose occasioni, la rosa che avrà a disposizione il neo tecnico Alberto Motta è pressoché completa.

L’ultimo tassello doveva essere un difensore under, è così dopo che le trattative che portavano al ’99 Fabio Fasoli del Seregno (accasatosi in Eccellenza all’Ardor Lazzate) e del 2000 ex Ciserano Federico Motta (accasatosi alla corte di Valenti allo Scanzorosciate), la società brianzola ha virato i suoi obiettivi andando ad inserire in rosa un difensore di sicura affidabilità, come Cusaro di cui abbiamo già parlato, ed un ragazzo promettente, Giulio Calloni classe 1999 che nelle ultime due stagioni ha calcato i campi di Serie D tra Olginate, Lecco e Borgaro collezionato in totale ben 38 presenze. Ora Calloni ha sposato in pieno la causa brianzola e dopo la sua permanenza in Piemonte ha deciso di ritornare a casa per giocarsi le sua chance in una società ambiziosa che punta a crescere nei prossimi anni.

Da non sottovalutare, però, l’arrivo di Paparella che bene ha fatto lo scorso campionato quando è stato chiamato in causa. Il giovane 2001 prodotto del vivaio della Pro Sesto ha tutte le carte in regola per brillare e mettersi in luce, chissà se riuscirà fin da subito a convincere Alberto Motta. Infatti la passata stagione, dopo un inizio sfavillante ha avuto un po’ un calo, forse anche dettato dell’età e dall’inesperienza. Ora sta a lui giocarsi le sue possibilità. Dunque mercato chiuso per il Leon, chissà se Motta sogna ancora qualcosa, un regalo in extremis, magari un bomber per ampliare la scelta… Staremo a vedere.

