Lumezzane-Valcalepio Eccellenza: Nella sfida da dentro o fuori passano i padroni di casa, Lorenzi accorcia ma non basta

Il big match da dentro o fuori tra Lumezzane e Valcalepio termina in favore dei padroni di casa per 2-1. Questa vittoria permette alla squadra di Stankevicius di continuare a sognare la promozione mentre condanna la Valcalepio di Delpiano ad accettare che questo non sia l’anno buono, lo si capisce anche da come arriva questa sconfitta: a fronte della buona gara disputata i due gol subiti sono il frutto di un errore del portiere Nodari e di un autogol di Zucchinali, entrambi giocatori fino ad ora fondamentali nelle gerarchie del tecnico. Gara bella e con molto agonismo come ci si aspettava, i due tecnici hanno schierato i propri ragazzi con le formazioni abituali: 4-2-3-1 per entrambi. Per il Lume però in mediana al posto dello squalificato Pesce gioca Minotti, solitamente schierato in posizione di trequartista.

L’errore di Nodari. Inizio di gara a ritmi abbastanza alti, con entrambe le squadre che vista l’importanza del match non vogliono lasciare nulla al caso e non tirano mai indietro la gamba dando vita a quel che si sul dire una “partita maschia” ma sostanzialmente corretta. Al 4′ punizione da posizione interessante per il Lume, sulla palla va Minotti che prova lo schema: servizio rasoterra per l’Airone che prova a scaricare per Franchi ma viene ribattuto, sulla respinta prova di prima intenzione Pinton ma la conclusione è fuori misura. Verso il 12′ percussione del Lume dalla sinistra: pallone messo in mezzo su cui si avventa Nodari che però si lascia sfuggire clamorosamente la palla dalle mani, per sua fortuna però prima di tutti riesce ad arrivare Confalonieri che spazza bene. Poco prima della mezz’ora progressione di Pedrinelli sulla sinistra che una volta giunto sul fondo mette un cross invitante su cui Stefano Franchi arriva a rimorchio sul secondo palo insaccando da due passi. Ancora una volta però Nodari colpevole sull’uscita e al 27′ è 1-0 per i padroni di casa. Il gol subito da una scossa agli ospiti che tentano di farsi pericolosi in avanti ma con scarsi risultati anche a causa dell’ottima prestazione della coppia di centrali Pinton e Politti. Continua quindi quello che pare nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione un monologo rossoblù quando al 35′ per l’ennesima volta i padroni di casa sfondano a sinistra questa volta con la sovrapposizione di Villa, questa volta l’incornata di Franchi è fuori misura. Catena destra degli ospiti però che appare in grande fatica sulla velocità di Pedrinelli e Villa. Da qui in poi il primo tempo si chiude senza sussulti. Partita bella ed equilibrata che si è sbloccata unicamente sull’asse sinistra del campo, l’errore di Nodari e il pomeriggio no di Brescianini sono per adesso la chiave di volta su cui gli ospiti hanno guadagnato il vantaggio.

L’autogol della condanna. Dopo soli 2 minuti raddoppiano i padroni di casa con Inverardi che mette un bel pallone in mezzo per Caracciolo che viene però anticipato da Zucchinali che incorna clamorosamente nella propria porta. Episodio che potrebbe essere il colpo del ko per gli ospiti.

Valcalepio però mai doma, a fronte di un lungo possesso arriva al 13′ un traversone da destra su cui Zugno ingenuamente allarga il braccio e provoca un rigore. Sul dischetto va Lorenzi che non sbaglia scaricando il pallone alla destra di Kaloudis. Il Lume sembra accusare il colpo di un gol subito da una situazione tutto sommato non cos’ pericolosa, la Valcalepio prova ad approfittarne schiacciando il piede sull’acceleratore sulla corsia di sinistra con Haroun che mette una buona palla per Montalbano che calcia da distanza ravvicinata, Kaloudis risponde presente mantenendo i suoi in vantaggio. Gara che si accende e vede occasioni da una parte e dall’altra. Il più pericoloso degli ospiti è il subentrato Haroun, capace di mettere in crisi la retroguardia rossoblù grazie alla sua incredibile velocità, nonostante questo però le sue iniziative per quanto belle non riescono ad incidere in maniera efficace. Il Lumezzane risponde alle iniziative ospiti provando a ripartire in velocità grazie a Razziti e Serpelloni, ma anche loro non riescono a dare la zampata finale che chiuderebbe il match. Sul finale di partita Ferrari cade al limite dell’area reclamando un rigore che a velocità normale francamente sembra non esserci. La punizione battuta dallo stesso numero 19 si infrange sulla barriera senza creare problemi. Dopo questo episodio la gara termina senza altre occasioni concrete per 2-1.

TABELLINO

Lumezzane VGZ Valcalepio 2 1

RETI: 27′ Franchi, 2′ aut. Zucchinali, 15’st rig. Lorenzi (V)

LUMEZZANE VGZ (4-2-3-1): Kaloudis 6.5, Zugno 5.5 (43’st Zullo sv), Villa 6.5, Politti 6, Pinton 6.5, Minotti 6.5, Inverardi 6 (36’st Paderno sv), Dadson 6, Caracciolo 6 (37’st Razziti sv), Franchi 7 (37’st Serpelloni sv), Pedrinelli 6.5 (31’st Giosu sv). A disp. Agliardi, Fattori, Minelli, Barbieri. All. Stankevicius 6.

VALCALEPIO (4-2-3-1): Nodari 5.5, Brescianini 5.5 (34’st Pasinelli sv), Confalonieri 6 (43’st Djile sv), Zanola 6, Cassinelli 6.5, Zucchinali 5.5, Pelizzari 5.5 (3’st Haroun 6.5), Malzani 5.5 (3’st Lazzarin 5.5), Lorenzi 6.5, Montalbano 6.5, Alberti 6 (18’st Ferrari sv). A disp. Micheletti, Pasinelli, Inversini, Ubbiali, Bosis. All. Delpiano 5.5.

ARBITRO: Radice di Cinisello 6

ASSISTENTI: Maraboli di Monza e Cappelleti di Lodi.

AMMONITI: Zanola (V), Cassinelli (V), Lazzarin (V), Zugno (L)

LE PAGELLE

LUMEZZANE VGZ

Kaloudis 6.5 Quando viene chiamato in campo risponde sempre presente salvando in più di un’occasione il risultato. Dimostra personalità e precisione coi piedi in occasione dei giro palla.

Zugno 5.5 Provoca ingenuamente un rigore che rimette in bilico la partita, è un giovane di grande prospettiva questo errore non deve pregiudicare le prestazioni future.

Villa 6.5 Gara attenta sotto il piano difensivo e all’occorrenza si fa vedere e da anche una gran mano in fase offensiva. Nel primo tempo si sfiora il raddoppio grazie alla sua bella combinazione con Pedrinelli.

Politti 6 Ordinato e affidabile come sempre, concede ben poco alle iniziative abbastanza isolate di Alberti e Lorenzi.

Pinton 6.5 Un muro invalicabile: finisce coi crampi una partita giocata in maniera praticamente perfetta, in più di un’occasione ha tolto le castagne dal fuoco ai compagni compiendo interventi non magistrali ma quasi.

Minotti 6.5 Qualità in mezzo al campo, poco altro da dire. Non è un velocista ma vederlo uscire palla al piede dall’area liberandosi di diversi avversari è un piacere per chi non è tifoso rossoblù.

Inverardi 6 Tanta corsa e movimento al servizio dei compagni, è lui a propiziare il 2-0 mettendo una bella palla per Caracciolo. In fase realizzativa forse potrebbe fare meglio ma la sensazione è che spesso arrivi sotto porta un po’ stanco e questo influisce certamente sulla sua lucidità.

Dadson 6 Non la solita partita onnipresente nel mezzo del campo ma comunque una gara ampiamente sufficiente: costruisce quando serve e fa filtro quando deve.

Caracciolo 6 Non in formissima quest’oggi l’Airone, ma con la sua sola presenza basta a spostare gli equilibri in quanto costantemente raddoppiato o triplicato dai difensori avversari. Zucchinali gli nega un probabile gol anticipandolo in occasione del 2-0.

Franchi 7 Ottima la zampata del vantaggio in seguito all’uscita sbagliata di Nodari, sul fronte offensivo è sicuramente il più attivo e pericoloso con tanti falli subiti e diverse azioni pericolose avviate.

Pedrinelli 6.5 Spina nel fianco della difesa avversaria, l’ultima mezz’ora del primo tempo lo ha visto salire in cattedra quando in diverse occasioni si è messo in proprio arrivando sul fondo, infatti il primo gol nasce proprio dalla sua bella iniziativa sulla sinistra.

All. Stankevicius 6 Oggi contava solo vincere per continuare a sognare e così è stato, gara preparata bene lasciando poco o nulla al caso nonostante un po’ di sofferenza nel finale.

VALCALEPIO

Nodari 5.5 Due uscite sbagliate nel primo tempo: nella prima occasione Confalonieri lo salva, alla seconda Franchi punisce.

Brescianini 5.5 Soffre molto la velocità di Pedrinelli nel primo tempo, non è la prima volta che dalla sua parte arrivano i maggiori problemi difensivi. Nella ripresa migliora la sua prestazione con diverse percussioni sul fondo.

Confalonieri 6 Salva un gol sul primo svarione di Nodari e tanto basta, di riffa o di raffa riesce anche ad amministrare bene Inverardi. Spinge troppo poco in fase offensiva.

Zanola 6 Solita gara di qualità davanti alla difesa, nel finale di gara davvero molto nervoso e va faccia a faccia con Paderno, per fortuna i compagni sono riusciti a trascinarlo via prima che commettesse qualche sciocchezza.

Cassinelli 6.5 Il migliore del reparto arretrato, gioca con sicurezza e in alcuni casi guida anche la manovra con risultati alterni.

Zucchinali 5.5 Giornata sfortunata per lui, incorna clamorosamente nella propria porta tentando l’anticipo su Caraccioloe nel finale si fa anche male. Per il resto gioca la solita gara solida e attenta marcando bene un fuoriclasse come il nove rossoblù.

Pelizzari 5.5 Mette la sua esperienza a disposizione della squadra per quanto riguarda la fase difensiva, mancano però le importanti giocate in chiave offensiva al quale ci aveva abituati.

3’st Haroun 6.5 Come al solito devastante il suo ingresso in campo, se ha spazio questo diventa un giocatore assolutamente impossibile da fermare visto il suo sprint incredibile. Diventasse meno anarchico in campo sicuramente avrebbe una maglia da titolare.

Malzani 5.5 Fatica a supportare Zanola nella fase di possesso, preso in mezzo diverse volte nella azioni ospiti.

3’st Lazzarin 5.5 Entra per dare una scossa alla gara ma non fa quello che ci si aspetterebbe da lui rischiando addirittura l’espulsione.

Lorenzi 6.5 Segna il gol che accorcia le distanze e lotta come un leone tra l’ostica coppia difensiva composta da Pinton e Politti.

Montalbano 6.5 Forse è stato un po’ evanescente ma quando si accende si rende sempre pericoloso, dovrebbe solo essere più continuo nell’arco dei novanta minuti.

Alberti 6 Tanto impegno e movimento anche se viene raramente servito bene, si dimostra ancora una volta uno dei più pericolosi in avanti.

All. Delpiano 5.5 Voto che sintetizza la stagione più che la partita di oggi. Sono ufficialmente fuori dai giochi non tanto per la sconfitta di oggi che ci può stare, quanto per i troppi punti persi nelle giornate precedenti.

ARBITRO

Radice di Cinisello 6 Tira fuori davvero pochi cartellini graziando in diverse occasioni dei giocatori; ciò nonostante legge bene la gara e prende scelte anche difficili con personalità.