Milano City-Base 96 Eccellenza: Favari ripaga la fiducia di Battistini e risponde a Faye

Ancora una volta, il Milano City si conferma una squadra ricca di estro e talento, ma non abbastanza affamata per dare il colpo di grazia al rivale e conquistare i tre punti prima del fischio finale. La rete di Faye indirizza l’incontro, ma nessuno riesce a chiuderlo. Chi tiene aperti i conti è Battistini, top player in panchina, che tramite Gjonaj e Arienti porta in campo la propria idea di calcio, con letture azzeccate sui cambi e la fiducia rinnovata a Favari, l’uomo che lo ripaga nel finale. L’incontro è ricco di giocate impressionanti e fantasiose, ma sia Citterio che Rinaldi possono tornare a casa con i guanti intonsi, perché raramente le due saracinesche vengono impegnate, nonostante le manovre creative delle due compagini, oggi un po’ carenti nella fase conclusiva dell’azione.

Vantaggio meritato. Il pronostico non è stato tradito. Milano City-Base 96 è la sfida tra due forze di prima fascia del girone A che però, a differenza di Varesina e Brianza Olginatese, subiscono maggiormente, per molteplici e diverse ragioni, dei blackout che non consentono di puntare stabilmente alla vetta. La qualità per stare a livello delle altre due regine però non manca, e la dimostrazione è lì da vedere. Regna l’equilibrio, e lo spettacolo è garantito sin dai primi minuti. Uno show condito non tanto da occasioni da rete (a dire il vero poche nella prima frazione, merito anche di due attente difese), bensì da accelerazioni, dribbling, duelli e azioni rapide ad uno/due tocchi. Se il terreno fosse terra rossa, potremmo scambiarla per una gara del Roland Garros: una gara colpo su colpo. Sebbene sia la Base 96 a cominciare meglio l’incontro, è il Milano City a carburare col passare dei minuti e ad imporre il proprio gioco, in particolare dalla mezz’ora. Nella prima frazione sono le due punte a faticare: Favari sembra assente, fuori dal gioco e un po’ molle sui duelli aerei, Buzzi invece è arginato in maniera sublime da un granitico Arienti. Il centrocampo, nonostante la presenza di un leader come Gjonaj, è in mano al duo Baresi-Dampha, con Fofana e Faye ispiratissimi a mettere il turbo sulle fasce laterali e a regalare emozioni a chi siede sugli spalti. La costruzione dal basso della Base 96 è sensata, ma difficilmente i ragazzi di Battistini riescono a superare la prima pressione dell’11 di Consonni. È il 37esimo il minuto del delitto perfetto: Buzzi fa il difensore su Arienti e recupera un pallone ai 20 metri, respingendo un rinvio del centrale; Faye si appropria della sfera, entra in area e sigla il gol, tutto sommato meritato, che manda le squadre a riposo sull’1-0.

Doccia fredda nel finale. La seconda frazione riparte con una svolta tattica da parte dei padroni di casa: Rinaldi entra in campo e va ad occupare il ruolo di terzino destro, con Tine che si alza in fascia sinistra e con l’autore del gol Faye che va a posizionarsi dietro a Fofana, nuovo centravanti dopo l’uscita di Buzzi. A creare però il primo pericolo è paradossalmente un terzino: Piras slalomeggia dall’out mancino ma il suo tiro è debole e facile preda di Citterio. Chi soffre invece nuovamente moltissimo è il duo Frigerio-Rossetto, con il primo costretto a lasciare il campo dopo appena 10 minuti della ripresa ed il secondo out a 15 dalla fine per crampi. Il Milano City pare ancora essere padrone del proprio destino, perché nonostante i cambi la Base 96, piena di assenze, fatica a reggere il ritmo dei ragazzi in granata. Il problema però è che la precisione non è buona alleata di Dampha e compagni. Le azioni che portano la firma dalla compagine di Battistini invece sembrano colme di buona volontà ma troppo poco cinismo: Favari continua a soffrire nonostante gli ingressi di Maffi e Leonardo Arienti. Se il primo è bravo a cercare e trovare delle conclusioni verso la porta, è il secondo ad accendere la fascia destra con buoni dribbling e cross al bacio. La vera mossa tattica è l’ingresso di Milazzo, che però non entra per uno spento Favari, bensì al suo fianco, per aiutarlo nella lotta e nella riconquista della palla. Una mossa che non potrebbe essere più azzeccata. Dalla mezz’ora la pressione degli ospiti si alza, fino al 39′: angolo di Gjonaj e inzuccata vincente proprio di Faveri. Una rete che sa di beffa per il Milano City, che anche nella ripresa era parso superiore, sbagliando però troppe conclusioni da rete che avrebbero presumibilmente chiuso l’incontro. Nel recupero è Dampha a provarci più volte, ma senza successo. La gara termina sull’1-1, non senza rimpianti per un Milano City che per lunghissimi tratti è sembrato padrone in campo senza però dare il colpo di grazia ai propri avversari. Da notificare anche un’espulsione a Consonni, tecnico del Milano City, reo di essersi lamentato (senza però manifestare toni da espulsione) con il direttore di gara per un fuorigioco non visto.

IL TABELLINO

MILANO CITY-BASE 96 1-1

RETI: 37’ Faye (M), 39’ st Favari (B).

MILANO CITY (4-2-3-1): Rinaldi 6, Tine 6, Piras 6(30’ st Petriccione SV), Mbengue 6.5, Diop 6, Imbriola 6, Fofana 6 (15’ st Sejdo 5.5), Dampha 7, Buzzi 6 (1’ st Rinaldi 6.5), Baresi 6 (30’ st Thiaw 6), Faye 7. A disp. Selva, Traina, Volta, Spano. All. Consonni 6.

BASE 96 (4-3-2-1): Citterio 6.5, Reyes 6.5, Rossetto 5.5 (30’ st Milazzo 6), Gjonaj 7, Arienti R. 6.5, Frigerio 5.5 (10’ st Carraro 6.5), Barbera 6.5, Molteni 6 (23’ st Elezi 6), Favari 6.5, Filomeno 5 (18’ st Maffi 6.5), Siviero 6 (8’ st Arienti L. 6.5). A disp. Frontino, Deri, Schinetti, Severino. All. Battistini 6.5.

ARBITRO: Gazy di Schio 5.

ASSISTENTI: Cappelletti di Lodi e Parisi di Busto Arsizio.

AMMONITI: Frigerio (B), Imbriola (M), Buzzi (M), Molteni (B), Sejdo (M), Arienti R. (B).

LE PAGELLE

MILANO CITY

Rinaldi 6 Il capitano dei padroni di casa guida la difesa con la classica sicurezza che lo contraddistingue. Poco impegnato, non può nulla sull’inzuccata di Favari. Mezzo voto in meno però per qualche rinvio errato che avrebbe potuto innescare le frecce granata.

Tine 6 Comincia non benissimo, in un ruolo da terzino destro che fatica a interpretare. L’allenatore lo capisce e lo dirotta davanti con risultati certamente più soddisfacenti.

Piras 6 Al solito, offre una gara ordinata condita da una serie di progressioni micidiali che ha nel repertorio. Gli manca solo una maggiore cattiveria quando giunge nei pressi dell’aria ospite. (30’ st Petriccione sv).

Mbengue 6.5 Lanci di 50 metri come fossero passaggi corti di 5. Questo calciatore sembra un robot, al quale occorre solo impostare la richiesta per vederla eseguita alla perfezione, con precisione chirurgica e senza alcun affanno. Una certezza.

Diop 6 Affidabile. Si piazza in mezzo alla difesa tenendo la squadra alta e non si concede mezza sbavatura.

Imbriola 6 Come per Diop, non sembra mai in difficoltà. Con un po’ di forza di volontà in più sarebbe riuscito a segnare il 2-1 sui tanti traversoni offerti dai compagni, ma manca sempre l’impatto con la palla.

Fofana 6 Agisce prima da ala, poi da punta centrale. Le movenze sono corrette, la fame di gol è mancata.

15’ st Sejdo 5.5 Non sembra aver aumentato la pericolosità offensiva dei suoi.

Dampha 7 Come capita spesso, è tra i migliori dei suoi. La sua presenza a metà campo si sente, non solo in termini di quantità ma anche e soprattutto per la qualità con la quale ispira i compagni e arriva alla conclusione.

Buzzi 6 Viene ripreso qualche volta dal proprio tecnico per dei movimenti poco congeniali. Non si butta giù d’animo e continua a lottare con tutte le forze che ha contro un Arienti che non gli concede mezzo spazio. A qualche minuto dalla fine ecco la sua rivincita: si oppone al rinvio del centrale e porta a casa la rete del vantaggio.

1’ st Rinaldi 6.5 Entra subito nel secondo tempo per permettere a Tine di prendere posto in avanti. Navigato nelle situazioni difensive, ordinato nel piazzamento. Si concede qualche bello slalom che i compagni non tramutano in rete.

Baresi 6 Meno brillante di Dampha, ma è sempre bravo ad andare incontro ai propri compagni per farsi dare palla e disegnare calcio. A volte si innervosisce troppo facilmente e questo rischia di condizionargli la qualità nella giocata.

30’ st Thiaw 6 Giganteggia in mezzo al campo, aggiungendo centimetri alla mediana.

Faye 7 Ogni pallone che tocca, ogni giocata che pensa, ogni lancio che si inventa. E’ sempre un tripudio quando il numero 11 si mette in posa, riceve palla e punta l’avversario con leggiadria e cattiveria. Senza dubbio il giocatore più spettacolare tra quelli in campo.

All. Consonni 6 La sua squadra non sbaglia nulla tatticamente: dal modulo fino all’idea di gioco per andare in rete. Forse le colpe del pareggio sono da ricercare nei tanti e ormai tipici errori sotto porta dei suoi uomini.

BASE 96

Citterio 6.5 Tiene a galla i suoi con un paio di parate salva risultato.

Reyes 6.5 Regge l’urto sfruttando la propria velocità, poi viene dirottato in mezzo alla difesa nella fase più calda della gara per via del forfait di Frigerio. Lui non si scompone e regala una prova difensiva ampiamente sufficiente.

Rossetto 5.5 Soffre e non poco le galoppate di Faye.

30’ st Milazzo 6 Si affianca e Faveri e aggiunge foga agonistica all’attacco della Base.

Gjonaj 7 Leadership e geometrie, il centrocampista classe 1995 si carica l’intera squadra, oggi peraltro molto giovane, sulle spalle e non permette a nessuno di annegare, svolgendo il compito di faro e salvagente. Sale di giri nel finale e pennella da angolo una palla che Favari non può sbagliare. Sublime.

Arienti R. 6.5 Alza il muro in più occasioni: nell’uno contro uno, in ripartenza, a difesa schierata oppure dopo palla persa. Poco importa, se si ritrova di fronte un avversario non concede mezzo centimetro. Unica pecca quel rinvio intercettato da Buzzi che condanna alla svantaggio fino al gol della provvidenza di Favari. Non fa rimpiangere Deri, e non è un fattore di poco conto.

Frigerio 5.5 E’ dolorante e si vede. Soffre molto i duelli e sbaglia i tempi di tanti passaggi.

10’ st Carraro 6.5 Certamente la stanchezza e l’andazzo della gara ha aiutato, ma dal suo ingresso in campo le percentuali di dribbling dei padroni di casa sono ampiamente calate. diminuiscono i brividi dal suo ingresso.

Barbera 6.5 Viene sballottato tra centrocampo e difesa, come un jolly. Lui si mette umilmente al servizio dei compagni e, non senza sforzi, mette insieme una prova da grande calciatore.

Molteni 6 Patisce la fisicità del centrocampo del Milano City, ma regge l’urto senza mollare fino al termine della sua partita.

23’ st Elezi 6 Muscoli a metà campo, necessari per togliere lavoro a Gjonaj, in modo che possa concentrarsi solo sulla fase di costruzione.

Favari 6.5 Era parso quasi un uomo da sostituire. Fuori dal gioco e forse un po’ molle per larghi tratti. L’allenatore invece ha il merito di tenerlo in campo, rinnovandogli la fiducia e venendo ripagato con una rete da attaccante vero.

Filomeno 5 Il grande assente ingiustificato di oggi. Non riesce mai ad entrare nel vivo del gioco, non trova tempi e spazi per inserirsi nelle azioni più pericolose e soprattutto non si carica l’attacco sulle spalle come fanno Gjonaj e Arienti per i rispettivi reparti. Rimandato.

18’ st Maffi 6.5 Ingresso super. Entra in campo e comincia a ritagliarsi gli spazi per calciare in porta. Cambia l’animo della squadra.

Siviero 6 Gara ordinata, senza oneri né onori. Viene trascurato dalla difesa per dare il via all’azione.

8’ st Arienti L. 6.5 Porta freschezza all’attacco. Punta sempre l’uomo con coraggio e scodella traversoni a più non posso.

All. Battistini 6.5 Le assenze non sono poco pesanti, ma lui si rimbocca le maniche e prepara il piano tattico migliore per affrontare una squadra contro la quale è importante rimanere sempre in vita, perché può concedere a causa di qualche svarione. La lettura è un successo: cambi azzeccatissimi. Il migliore però, è quello che non fa: Favari meriterebbe di uscire per via di una prova opaca, ma il tecnico ci scommette e lo aiuta con l’ingresso di Milazzo. 1-1, rete di Favari. Masterclass.

ARBITRO: Gazy di Schio 5 Il fischietto di Schio (e collaboratori) faticano a tenere in mano una partita nemmeno così complicata. Oltre a qualche fuorigioco errato, cartellini male utilizzati ed alcuni vantaggi non concessi, la sensazione è che il direttore non riesca a creare intorno ai 22 in campo un ambiente sereno e sano, tramite il dialogo, ricercando invece un battibecco che innervosisce la partita (vedi l’espulsione di Consonni).

LE INTERVISTE

BASE 96

Al termine dell’incontro, Danilo Battistini, tecnico della Base 96, spiega la scelta di non sostituire Faveri e di continuare a lavorare sulla costruzione dal basso «Ci poteva stare il cambio, Favari non stava benissimo ma ha stretto i denti. Però lui è un ragazzo che ha i colpi. Quando sei sotto 1-0, non se ne può fare a meno. L’ho aiutato con Milazzo, dal 4-3-2-1 siamo passati ad un 4-2-4 con Arienti e Maffi, trovando poi la rete del pari. Sono contento, eravamo pieni di giovani in campo. Avevamo fuori Deri, Redaelli e Schinetti, i ragazzini in campo mi hanno dato risposte positive. La lettura della gara è stata giusta. Costruzione dal basso? Il giro palla è una cosa semplice, ma all’inizio fa paura. Serve tecnica, testa alta e sapere già a chi scaricare la palla prima ancora di riceverla. Il lavoro con la squadra lo sto facendo da meno di un mese, sicuramente la manovra deve essere più fluida. Redaelli e Deri ci avrebbero aiutato in questo senso, però i ragazzini han fatto bene. Stiamo crescendo, abbiamo acciuffato una partita complicata».

Aiello, guida del Milano City, al termine della partita sfoga invece tutta la propria rabbia per una serie di episodi ritenuti svantaggiosi e dannosi, tra cui anche l’espulsione odierna inferta a Consonni: «Siamo stanchi. Ci stanno rovinando il nostro lavoro settimanale. Da Gavirate in poi, dalla mia espulsione ingiustificata, è stata una vergogna, una vera e propria barzelletta. Domenica scorsa abbiamo preso gol in un primo tempo durato 7 minuti più del dovuto, senza spiegazioni, e non ci sono stati dati due falli di mano netti in area di rigore. E’ difficile far calcio in questo modo, tenere botta alle ingiustizie in queste condizioni. Ieri poi è arrivato in sede il comunicato che annunciava l’espulsione di un nostro ragazzo perché pare abbia detto all’arbitro che era razzista: la Lega non si chiede perché il nostro ragazzo ha detto questo? Non ha chiesto spiegazioni al direttore sulla questione? Credono che il nostro calciatore se lo sia inventato? Per finire anche oggi, l’espulsione di Consonni è totalmente inventata. Non so, magari non avremmo vinto comunque, però così pare davvero di stare falsando delle partite per come la vedo io. Noi onoreremo il campionato ma ogni tanto ci viene la voglia di mollare, perché non è normale. Sempre tutti contro, dall’inizio. Diventa offensivo per chi lavora: domenica scorsa, col Gavirate.. Un allenatore se la prende con un mio ragazzo ed io prendo 3 giornate? E a lui nulla? Un allenatore che sta fuori è un danno a tutta la squadra, questa espulsione odierna anche. Ogni domenica vedo una sceneggiata a sfavore, sembra una presa in giro. E’ uno scempio per chi è appassionato di calcio. Sono avvelenato, fai fatica a lavorare così. Fa rabbia che nessuno dica niente. A Gavirate abbiamo sofferto moltissime persone dietro la nostra panchina, li abbiamo sentiti per 90 minuti fare commenti a sproposito. Ma che facciamo? Gli arbitri, i designatori, cosa sono lì a fare? Non sentono? Oggi, ripeto, il danno è grave: l’allenatore in seconda dice che non è fuorigioco e gli dai rosso diretto? Ora basta, sono tutte cose che disturbano».