Offanenghese che colpo! Preso Bamba

Offanenghese, inizio di settimana con il botto. Infatti la società cremasca nella mattinata di oggi ha ufficializzato sui propri canali social l’arrivo alla corte di Steffenoni di Mouroukou Farras Bamba, un vero top player per l’Eccellenza, come dimostra il suo ultimo anno alla Cisanese.

Bamba, estroso attaccante 1996, dopo aver militato nelle giovanili del Piacenza nella stagione 2013/14 tenta l’esperienza in Serie D trovando spazio nel Pro Settimo Eureka, dove però non ha troppa fortuna viste le sole due presenze collezionate. Nella stagione successiva tenta l’avventura all’estero andando a giocarsi le sue carte, prima in Francia nello Strasburgo dove milita nella squadra B e poi nella stagione 2016/17 in Slovenia, dove debutta in super Liga.

Nel 2017 ritorna poi in Italia andando a vestire la maglia rossoblù della Caronnese in Serie D. Frutto dell’esperienza straniera, questa volta Bamba riesce a trovare più spazio e nell’arco della stagione totalizza 17 presenze condite da 3 gol. La vera esplosione, però, arriva la passata stagione quando approda alla Cisanese di Arrigoni. L’avvio di campionato non è memorabile, ma nel finale trascina letteralmente la squadra verso la salvezza, arrivando a totalizzare 12 reti in 27 presenze.

Ora per lui si profila un’altra avventura importante all’Offanenghese, una squadra che dopo il terzo posto di questa stagione punterà sicuramente a ripetersi. Il primo obiettivo personale di Bamba, invece, sarà sicuramente non far sentire la mancanza di bomber Forbiti, costretto ai box a causa della rottura del legame crociato.

