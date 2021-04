Pavia-Sant’Angelo Eccellenza: Bahirov implacabile, prima uscita amara per i rossoneri

Un solido Pavia festeggia la prima vittoria in questo mini campionato grazie al colpo trovato dalla sua stella Bahirov, che verso la fine della prima frazione indirizza il match risolvendo un batti e ribatti in area di rigore. E’ un Pavia fisico e poco propenso a regalare occasioni ai rossoneri. I ragazzi di Nisticò portano a casa tre punti e un altro clean sheet dopo l’esordio di Varzi. 0-0 che sembrava un mezzo passo falso ma visto la prestazione di oggi dei collinari (corsari in trasferta) assume un significato maggiore. Dalla parte opposta il Sant’ Angelo nella prima frazione perde due cardini come Bertani e De Angeli ma appare poco e timidamente dalle parti di un sempre attento Sacchi. Il Pavia crea gioco nel primo tempo e usa un pressing alto che manda in difficoltà in più di un’occasione la difesa ospite. Gli azzurri ora galvanizzati da questa meritata vittoria avranno il turno di riposo e più tempo per preparare il match del 2 maggio quando andranno a far visita al Sancolombano.

Stan 1-0. Nisticò si presenta con quattro variazioni rispetto al match di domenica scorsa. Out lo squalificato Procida sostituito da Celestri, Grillo in dubbio fino all’ultimo stringe i denti e riprende il suo posto al centro della difesa per Anzaghi, Feola vince il ballottaggio con Colombo per uno slot in mezzo al campo e Romani parte dal primo minuto al posto di Corio. Dopo dieci minuti primi problemi per Domenicali che deve fare a meno di Bertani per un problema fisico e butta nella mischia Cristofoli, cambiando l’assetto offensivo con due punte “pesanti”. Al quarto d’ora si vede il Pavia Bahirov recupera palla sulla trequarti e serve immediatamente Esposito che entrando in area calcia ma è bravo Florindo a intervenire e deviare in rimessa laterale. Risponde Cicciu che si inserisce molto bene tra le maglie biancazzurre ma la sua conclusione dal limite non trova lo specchio della porta. Poco dopo Feola fa un fallo inutile che gli costa un cartellino giallo; diffidato salterà la prossima sfida. Dalla punizione ben calciata da Lazzaro nasce una chiara occasione da gol; Marioli anticipa tutti di testa ma è bravo Sacchi ad allungarsi e a deviare in corner. Dal calcio d’angolo è Panigada (33’) a girare di testa sopra la traversa per un nulla di fatto. De Angeli deve lasciare il campo per un problema muscolare subito dopo uno scatto in ripiegamento difensivo, altra brutta perdita per il tecnico ospite che manda dentro Ortolan al suo posto al centro della difesa. D’Ippolito sulla sinistra prova a testa bassa ad attaccare, guadagnandosi un calcio d’angolo. Bahirov riesce a gonfiare la rete approfittando di un rimpallo dopo il tentativo di Romanini e la deviazione di Alborghetti. Gli ospiti accennano una timida protesta per una dubbia spinta ma l’arbitro conferma la rete. All’ultimo minuto Grillo sente dolore e nonostante non voglia uscire da grande capitano qual è; Nisticò decide di cambiarlo con Anzaghi. Nel recupero Lazzaro ancora su piazzato scalda le mani a Sacchi che vola e alza la sfera sulla traversa prima dell’intervallo.

Big win. La seconda frazione vede il Pavia abbassarsi leggermente e ripartire con la classe di Bahirov e compagni. Il Sant’Angelo tenta una reazione ma Noia e compagni non vanno mai seriamente in difficoltà. Pronti e via Cristofoli riceve una bella palla lavorata sulla sinistra da Panigada ma perde troppo tempo a stopparla e sciupa una chiara occasione per impattare il risultato. All’ottavo si vede anche Galli, fin lì in ombra, “ruleta” fantascientifica entrando in area e sinistro ad incrociare che termina a lato di poco. Dalla parte opposta Bahirov addomestica un pallone splendidamente e suggerisce per l’accorrente Romani che calcia altissimo. Lo stesso numero 32 poco dopo è atterrato clamorosamente in area, dagli spalti sembra rigore; il direttore fa segno al giocatore di rialzarsi. Combinazione in contropiede Bahirov-Romanini-Romani conclusione forte di quest’ultimo; super risposta di Alborghetti che tiene in vita i suoi. La partita finisce senza sussulti dopo cinque minuti di recupero, il Pavia può sognare; il Sant’Angelo proverà a muovere la classifica al “Chiesa” domenica prossima.

IL TABELLINO

PAVIA-SANT’ANGELO 1-0

RETE: 39’ Bahirov (P).

PAVIA (3-5-2): Sacchi 7, Romanini 6.5 (30’ st Corio sv), Grillo 7 (45’ Anzaghi 6.5), Celestri 6, D’Ippolito 7.5, Noia 6.5, Villanova 7, Romani 6.5, Feola 6 (30’ st Colombo sv), Bahirov 8 (44’ st De Stradis sv), Esposito 6.5 (19’ st Nucera 6.5). A disp. Coppola, Davenia, Ceriani, Musicò. All. Nisticò 7.

SANT’ANGELO (3-4-1-2): Alborghetti 6.5, Alpoli 6, Florindo 6.5, Lazzaro 7, Marioli 6, De Angeli 6 (35’ Ortolan 6), Etchegoyen 6 (24’ st Vaglio sv), Cicciu 6.5 (41’ st Marchese sv), Bertani sv (10’ Cristofoli 5.5), Galli 6.5 (11’ st Silla sv), Panigada 6.5. A disp. Minerva, Barulli, Gomez, Speziale. All. Domenicali 6.

ARBITRO: Palomba di Torre del Greco 5.

ASSISTENTI: Monelli di Busto Arsizio e Ruocco di Brescia.

AMMONITI: Feola (P), Panigada (S), Esposito (P), Noia (P), Nisticò (P), Celestri (P), Lazzaro (S), Coppola (P).

ESPULSO: Domenicali (S) al 45’ st per proteste.

LE PAGELLE

PAVIA

Sacchi 7 Due interventi importanti, sempre attento; bravo.

Romanini 6.5 Fa tanto movimento, facilitato dal compagno di reparto. (30’ st Corio sv).

Grillo 7 Capitano vero, in dubbio fino all’ultimo, gioca, buone chiusure, si rifà male, non vuole uscire, si deve arrendere alla sostituzione voluta dal tecnico; troppo importante per Nisticò.

45’ Anzaghi 6.5 Non fa rimpiangere il capitano, ottimi anticipi e letture per il classe 98.

Celestri 6 Non si nota molto ma non sbaglia nulla.

D’Ippolito 7.5 Che giocatore! Da una sua sgroppata scaturisce il vantaggio, fisico dirompente; il futuro è suo.

Noia 6.5 Noi non ci annoiamo a vederlo lottare nella retroguardia biancoazzurra, vero gladiatore.

Villanova 7 Sempre presente e lucido fino al 95esimo quando non abbocca su Panigada.

Romani 6.5 Nel secondo tempo sale di livello, utile sulla trequarti manca solo di precisione.

Feola 6 Il ragazzo ha talento, alterna buone cose ad errori ma esce stremato al settantacinquesimo dopo una prova generosa; peccato per l’ammonizione evitabile. (30’ st Colombo sv).

Bahirov 8 Lo Zar è uno spettacolo, nel primo tempo segna; nel secondo fa salire la squadra tenendo diversi palloni e servendo i compagni meglio posizionati. (44’ st De Stradis sv).

Esposito 6.5 Prova positiva sull’out destro, si propone spesso fino al cambio.

19’ st Nucera 6.5 Entra per dare respiro alla squadra, non fa errori e copre bene sulle offensive rossonere.

All. Nisticò 7 Non soddisfatto del primo tempo ma l’urlo al fischio finale segnala la voglia di riportare il Pavia dove merita.

SANT’ANGELO

Alborghetti 6.5 Bravo ad evitare il raddoppio pavese in tuffo.

Alpoli 6 Contenere D’Ippolito non è semplice, lo limita come può.

Florindo 6.5 Ottimo primo tempo, cala nella ripresa.

Lazzaro 7 Il migliore degli ospiti, nel primo tempo prova a dettare il ritmo ed a impegnare Sacchi su piazzato.

Marioli 6 Fa a sportellate con Bahirov, non molla fino alla fine.

De Angeli 6 Sfortunato lascia il campo dopo mezz’ora.

35’ Ortolan 6 Entra per l’infortunio del compagno, prova difensiva discreta.

Etchegoyen 6 Si vede poco, non incide. (24’ st Vaglio sv).

Cicciu 6.5 Solito tanto agonismo e fosforo in mezzo al campo, non molla mai. (41’ st Marchese sv).

Bertani sv Il bomber si arrende subito per infortunio, peccato.

10’ Cristofoli 5.5 Macchinoso, spreca una buona occasione per il pareggio.

Galli 6.5 Si vede solo in un’occasione quando con una giravolta va al tiro e non trova la porta per pochi centimetri. (11’ st Silla sv).

Panigada 6.5 Si guadagna molti calci piazzati ma non riesce mai a concludere verso la porta.

All. Domenicali 6 Le due perdite nel primo tempo gli cambiano il piano partita; espulso non ci sarà la prossima.

ARBITRO

Palomba di Torre del Greco 5 Nel secondo tempo non concede un rigore ai padroni di casa che pare sacrosanto, nel complesso prende decisioni che lasciano qualche dubbio da entrambe le parti.