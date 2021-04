Pontelambrese-Luciano Manara Eccellenza: Milani blinda il tris, esordio indigesto per Abaterusso

Nonostante il risultato netto quella tra Pontelambrese e Manara è una partita che ha molto da raccontare. Un match teso, a tratti nervoso, che ha visto a confronto due squadre determinate a soverchiare l’avversario. Una delle due, però, ha mostrato più spirito dell’altra. Le tre reti con cui la Pontelambrese ipoteca il primo successo del proprio campionato – firmate da Cannataro, Galatà e Ajouli – sono infatti frutto di un gioco conciso ed energico, ma soprattutto della capacità di capitalizzare le occasione anche quando queste faticano ad arrivare. Il Luciano Manara ne esce con qualche rimpianto dovuto più a un cedimento nella seconda metà di gara, frutto del rigore sprecato che invece di riaprire la partita ha fatto girare del tutto l’inerzia a favore dei padroni di casa. Un esordio non felice per i Bersaglieri di Abaterusso, che non riesce a sfatare il tabù Pontelambrese, nella cui tana ha sempre fatto grandi prestazioni, ma non ha mai strappato il risultato vincente.

Arcobaleno Galatà. La partita si apre nel segno di un sostanziale equilibrio tra le due parti, impegnate in una reciproca fase di studio. Il Luciano Manara appare più aggressivo sfruttando spesso il lavoro delle ali, in particolare grazie alle giocate di Bovis. Al 5’ il primo squillo della partita è proprio degli ospiti con Conti che colpisce di testa in avvitamento e spedisce la palla di poco al di fuori del palo destro. I padroni di casa sembrano subire, ma in una delle prime sortite offensive trovano un prezioso riscontro: al 10’ Calandra viene atterrato in area palla al piede dopo un bella incursione propiziata dal centrocampo; a incaricarsi di trasformare il fallo è Cannataro che con sicurezza calcia a sinistra spiazzando Fontana e portando i suoi in vantaggio. Il Luciano Manara è inizialmente scosso dal gol inatteso, ma cerca di rimanere in partita presentandosi con continuità nei pressi di Milani. Al 18’ gli ospiti ci provano con una bella punizione che però termina sul fondo. Due minuti dopo un altro calcio piazzato conquistato a ridosso dell’area avversaria per un fallo di Hamidi: a incaricarsi di batterlo è Schiavano che fa girare bene il pallone che però sorvola di poco la traversa. Al 26’ arriva la grande occasione del Luciano Manara: su un cross di Losa in centro area Milani esce con i pugni, ma non riesce a respingere lontano la sfera, che finisce sui piedi di Cotrone il quale si coordina ma calcia alto, non inquadrando la porta casalinga in quel momento coperta solo da due difensori. Al 31’ sull’ennesima salita degli ospiti sembra arrivare il gol: su punizione sviluppata dal lato destro Esposito si coordina e insacca la sfera, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Negli ultimi dieci minuti i padroni di casa iniziano ad attaccare con più vigore per cercare di ribaltare l’inerzia della partita che nonostante il vantaggio li vede soffrire la pressione offensiva dei Bersaglieri. Prima al 40’ Cannataro ruba palla sulla trequarti e percorre tutto il campo palla al piede, quando giunge dentro l’area allarga per Nava che calcia bene in rete, ma il gol viene però annullato per fuorigioco. Al 43’ arriva però il raddoppio dei padroni di casa con quello che di fatto è il terzo tiro in porta: su un ribaltamento offensivo viene pescato Galatà che da fuori area prende il tempo a Fontana e con un bellissimo pallonetto scavalca completamente il portiere mettendo i suoi sul 2-0, nonostante una ridotta produzione offensiva rispetto a quelle del Luciano Manara.

Colpo di grazia. L’inizio del secondo tempo è scoppiettante: a 40 secondi dall’inizio circa Triveri frana addosso a un avversario in area procurando il rigore agli avversari, segno che gli ospiti sono tutto tranne che fuori dalla partita. Sul dischetto si presenta Schiavano che si fa ipnotizzare da Milani, il quale è bravissimo a indovinare la direzione e parare il tiro tuffandosi. Il disinnesco galvanizza la Pontelambrese che si risveglia dal temporaneo torpore e al 10’ si procura una grande occasione: Casiroli strappa di forza il pallone a Chakhssi e si invola verso la porta tirando da distanza ravvicinata, ma Fontana è bravo a togliere la gamba per coprire la porta e respinge a una mano: la palla resta in area ma gli ospiti chiudono senza danni. Continuano l’arrembaggio gli uomini di Rione, visibilmente non sazi delle prime due reti e tornati del tutto in partita. Nava al 14’ controlla bene il pallone in area e apre per Niang che però solo davanti al portiere si divora il match point aprendo troppo il piatto e spedendo la palla fuori. Intorno alla mezz’ora il ritmo cala per entrambe le squadre che iniziano a intensificare le sostituzioni ed è specialmente il tecnico casalingo a chiamare in causa la panchina, mossa che si rivelerà vincente. Al 34’ la Pontelambrese ha la possibilità di andare in contropiede, ma il Luciano Manara resiste e costringe a riprogrammare la manovra, con il neo entrato Aldegani che prova il tiro a giro di poco sopra la traversa. Vocale entra e si fa subito notare, involandosi verso l’area e servendo molto bene ancora Aldegani che calcia di prima, ma Fontana gli si oppone con un intervento di grande qualità. Il Luciano Manara gestisce bene i propri palloni, ma pecca di lucidità davanti alla porta avversaria, arrivando a impensierire raramente Milani. Con il passare dei minuti la Pontelambrese vede vicino il traguardo e la lucidità mentale ritrovata grazie anche ai subentrati permette di affondare il colpo di grazia, e non a caso è proprio un altro panchinaro a chiudere la gara: al 43’ Niang riceve palla davanti alla propria area e apre con grande tempismo per Ajouli accorso sul lato destro, il quale si coordina e calcia a incrociare segnando il definito 3-0. Prova di coraggio e determinazione per i padroni di casa che, nonostante la partita potesse complicarsi notevolmente, possono festeggiare un meritato trionfo.

IL TABELLINO

PONTELAMBRESE-LUCIANO MANARA 3-0

RETI: 12’ rig. Cannataro, 43’ Galata, 43’ st Ajouli.

PONTELAMBRESE (4-3-3): Milani 7, Brumana 6.5, Calandra 6, Cannataro 7 (26’ st Compagnone 6), Triveri 6, Galimberti 6, Hamidi 6.5 (20’ st Aldegani 6), Nava 6, Niang 6 (43’ st Curia sv), Casiroli 6.5 (38’ st Vocale sv), Galatà 7 (20’ st Ajouli 7). A disp. Pirovano, Magno, Karamoko, Gerosa. All. Rione 6.5.

LUCIANO MANARA (4-3-3): Fontana 6.5, Chakhssi 6 (37’ st Bonfanti sv), Cotrone 6 (1’ st Marinaci 5.5), Losa 6, Torriani 5.5, Esposito 6, Biaye 6, Scaccabarozzi A. 6 (25’ st Resnati 6), Conti D. 5.5, Schiavano 5.5, Bovis 6.5 (16’ st Ciapessoni 6) A disp. Gatti, Falzone, Arisi, Zappa, Donghi. All. Abaterusso 6.

AMMONITI: Hamidi (P), Bovis (L), Scaccabarozzi (L), Triveri (P), Calandra (P), Ajouli (P), Vocale (P), Marinaci (M).

ARBITRO: Paccagnella di Bologna 6.

ASSISTENTI: Tinelli di Treviglio e Monopoli di Milano.

LE PAGELLE

PONTELAMBRESE

Milani 7 La parata sul rigore è senza dubbio l’episodio della partita e permette ai suoi di non correre ulteriori rischi. Nel resto della gara fa comunque mostra di buon tempismo.

Brumana 6.5 Dà presenza e fisico presidiando con costanza la propria zona e chiudendo diverse linee potenzialmente pericolose.

Calandra 6 Buon lavoro di spinta sulla propria fascia, quando può agevola la manovra. Bravo nel procurarsi il rigore.

Cannataro 7 Oltre al gol su rigore che porta i suoi in vantaggio disputa una buona gara recuperando diversi palloni e operando diversi ribaltamenti interessanti.

26’ st Compagnone 6 Non ha molti minuti per mettersi in mostra, ma fornisce il giusto apporto per far rifiatare i compagni.

Triveri 6 Presidia bene la propria area come il compagno di reparto sventando diversi tentativi avversari.

Galimberti 6 La presenza fisica gli consente di essere una minaccia nella linea difensiva, rendendosi protagonista con un intervento che evita complicazioni.

Hamidi 6.5 Elemento di rottura del centrocampo: la velocità palla al piede gli permette di destabilizzare gli avversari e mettere bene in moto i compagni, al netto di qualche errore dato dalla foga.

20’ st Aldegani 6 Buon impatto sulla partita: ci mette qualche minuto a entrare in rodaggio, ma poi si mostra in diverse occasioni chiave.

Nava 6 Risente molto del ritmo partita, nel bene e nel male: a ottimi strappi e presenza fa da contraltare qualche errore sui recupero.

Niang 6 il primo tempo non lo vede particolarmente protagonista e anche nel secondo fa un po’ fatica come terminale offensivo. L’assist del 3-0 lo riscatta parzialmente. (43’ st Curia sv).

Casiroli 6.5 Non segna ma il contributo offensivo è comunque tangibile: tanta corsa e negli strappi è uno dei più pericolosi dei suoi. (38’ st Vocale sv).

Galatà 7 Giocatore di sostanza: corre, aiuta, recupera. Il bel gol nel primo tempo è il giusto premio per una gara costruita su corsa e coraggio.

20’ st Ajouli 7 Difficile prevedere un impatto migliore del suo: il bel gol permette infatti di suggellare il definitivo trionfo sulla partita.

All. Rione 6.5 La sfida è difficile sulla carta, ma preparata bene. I suoi ragazzi sanno capitalizzare bene le occasioni ed evitare agli avversari di tornare in partita. Bravo anche a indovinare le sostituzioni.

LUCIANO MANARA

Fontana 6.5 Sul primo gol è tendenzialmente incolpevole, ma matita rossa l’errore di lettura sul pallonetto di Galatà. Nel secondo tempo è nettamente il migliore dei suoi, con diversi salvataggi di qualità.

Chakhssi 6 Partita di luci e ombre: è attivo in entrambe le fasi ma alterna buone intuizione in copertura a diversi errori. (37’ st Bonfanti sv).

Cotrone 6 Porta presenza in fascia ma non brilla comunque nel confronto con gli esterni di casa. È il primo dei suoi a essere sostituito.

1’ st Marinaci Entra per aiutare a capovolgere l’inerzia del secondo tempo ma non riesce a contribuire sempre con efficacia.

Losa 6 Agisce bene come raccordo tra difesa e attacco, smistando i diversi palloni con un buon ritmo.

Torriani 5.5 Inizia bene ma poi fatica a reggere le incursioni nemiche, schermando con meno efficacia di quanto richiesto.

Esposito 6 Come il compagno di reparto ha una giornata difficile, con diversi errori specialmente quando la stanchezza inizia a farsi sentire.

Byae 6 Cerca di dare presenza a centrocampo ma non è sempre brillante nelle scelte, arrivando a perdere più di un pallone nel primo tempo.

Scaccabarozzi 6 Buona presenza. Apre bene il campo quando ha il pallone tra i piedi, ma con il proseguire dei minuti perde lo spirito.

25’ st Resnati 6 Entra in un momento complicato e non riesce ad esprimersi al pieno delle proprie potenzialità.

Conti 5.5 Smazza diversi palloni interessanti nel primo tempo. Nella seconda metà di gara non riesce però a incidere come le qualità suggerirebbero.

Schiavano 5.5 Partita di alti e bassi per il numero 10: inizialmente si fa notare per le belle conduzioni, poi però subisce l’inevitabile inerzia del rigore sbagliato.

Bovis 6.5 Tra i più brillanti dei suoi, specialmente nel primo tempo dove è autore di diverse azioni palla al piede che impensieriscono la linea difensiva della Pontelambrese.

16’ st Ciapessoni 6 Il momento in cui entra è complicato e viene chiamato a fornire maggior consistenza offensiva, qualche buona iniziativa ma poco altro.

All. Abaterusso 6 La partita è complicata e i suoi non riescono a capitalizzare le occasioni, nel secondo tempo il calo di intensità è palese e le sostituzioni non aiutano.

ARBITRO

Paccagnella di Bologna 6 La partita è abbastanza agitata e lui gestisce senza troppa remore i cartellini, mantenendo comunque il controllo della gara.