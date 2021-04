Settimo Milanese-Città di San Giuliano Eccellenza: Zingari Parodi e Grasso completano l’opera, di Laraia il gol della bandiera

Al “Battista Re” di Settimo Milanese torna l’Eccellenza. Tornano le reti spettacolari, i dribbling da capogiro e le corse palla al piede a perdifiato. Soprattutto tornano i 3 punti, le vittorie e la corsa ad una promozione che sembra sempre di più un’occasione più unica che rara. Tre punti che questa volta finiscono nelle tasche del San Giuliano di Papa, che ottiene il massimo risultato col minimo sforzo. Bastano due movimenti effettuati coi tempi giusti da Parodi e Grasso, ma serve anche una prestazione super (con assortito eurogol da calcio di punizione) di Zingari. Il Settimo Milanese appare una squadra comunque solida che, pur partendo qualche passo indietro rispetto alle altre, grazie a tanta concentrazione e applicazione potrebbe togliere punti (ed essere quindi determinante in zona promozione) alle big.

Equilibrio. E’ una prima frazione di grande studio quella tra le due compagini, in campo dopo tanti mesi e persino “emozionate” nell’espressione della loro idea di gioco. I padroni di casa non mutano le proprie caratteristiche e il pensiero di Invernizzi: 4-4-2 poco ampio e con baricentro basso, mentre è 4-3-1-2 la collocazione tattica di Monteverde&Co. E’ il ruolo del numero 10 Zingari a destare qualche problema al Settimo, perché dopo qualche minuto in cui la sua posizione tra le linee sembra non essere mai ricercata dai tre centrocampisti gialloverdi, l’idea è quella di spostarsi lateralmente offrendo palloni coi giri contati a Colombi, bravo nel sovrapporsi con costanza, un po’ meno nel pescare una delle due punte in area col proprio mancino. Le occasioni allora nascono principalmente da calcio piazzato, ma occorre aspettare un bel quarto d’ora di gioco: sugli sviluppi di calcio da fermo, è sempre Zingari a puntare l’uomo ed andare sul proprio piede debole, ma il missile termina leggermente fuori dallo specchio. Il Settimo risponde con le ripartenze e le palle lunghe a cercare la lotta delle punte. Al 20′ però la squadra di Invernizzi esce dalla pressione ospite con un buon disimpegno liberando Riosa in contropiede a campo aperto: il numero 11 calcia a giro impegnando Regina, costretto a deviare in calcio d’angolo. Deve fare i miracoli anche Angeleri quando Zingari, solo 3 minuti seguenti, va vicinissimo al gol da calcio di punizione. Quando tutto sembra indurre allo 0-0, ecco l’errore che non ti aspetti: Romano si perde Parodi a centro area e legge male la traiettoria del pallone. Il bomber non si lascia sfuggire un’occasione così ghiotta ed insacca allo scadere: 0-1 e duplice fischio immediato.

Magie ed errori. Come prevedibile, il colpo ha freddato i ragazzi di Invernizzi e Papa non può che approfittarne. Il 4-3-1-2 si trasforma ben presto in un 4-2-3-1, anche se la mossa paga paradossalmente più in termini di contenimento che prettamente offensivi, soprattutto per via di un Ababio che in posizione centrale non sbaglia mezzo pallone e domina fisicamente tutta la zona mediana. Ciò che cambia il canovaccio rispetto alla prima frazione è, come prevedibile, il solito Zingari. Nel senso che ora giunge anche il gol: il duello con Angeleri è appassionante, ma il numero 1 dei padroni di casa deve inchinarsi al missile terra aria che finisce all’incrocio dei pali al 10′ del secondo tempo. Una perla, una magia, il piatto della casa. Sembra tutto finito: gli ospiti gestiranno il possesso, il Settimo si accontenterà di un buon esordio contro una delle favorite. Ma questa è l’Eccellenza, dove tutto può accadere: al 14′ De Lucia sfugge sull’out di destra e crossa per Laraia, che colpisce spalle alla porta senza troppe ambizioni. Il pallone sembra terminare con semplicità tra le braccia di Regina che incredibilmente buca l’intervento e lascia terminare il pallone in porta. Il Settimo riapre la partita, anche se il pallino del gioco resta ben saldo nelle mani degli ospiti. Le occasioni cristalline per pareggiare fioccano intorno agli ultimi 10 minuti, anche se quella che finisce sui piedi di Virzi, dopo un lavoro prezioso di Moretti, è la più rappresentativa. La poco freddezza sotto porta viene puntualmente punita, è la dura legge del gol: Akwa scappa da destra, entra in area dribblando due uomini e serve un cioccolatino per Grasso. Termina 1-3 tra Settimo Milanese e Città di San Giuliano.

TABELLINO

SETTIMO MILANESE-CITTA’ DI SANGIULIANO 1-3

RETI: 44’ pt Parodi (C), 8’ st Zingari (C), 14’ st Laraia (S),45’ st Grasso (C)

SETTIMO MILANESE (4-4-2): Angeleri 6, Chiodini 6.5(18’ st Braga 5.5), Spaggiari 6 (40′ st Pacchieni sv) De Grandi 5.5, Tomassone 6, Romano 5, De Lucia 6.5, Moretti 7, Checchi 6.5 (35’ st Virzi sv) Laraia 6(30’ st Ierardi sv) Riosa 6(13’ st Cipullo 6). A disp. Puglia, De Marco, Scaratti, Maugeri. All. Invernizzi 5.5.

CITTÀ DI SANGIULIANO (4-3-1-2): Regina 5, Mazzei 6, Colombi 6.5, Piagni 5.5, Rossi 5.5 (30’ Colonna sv) Sabatucci 6, Monteverde 6.5 (42’ st Nasali sv), Ababio 7.5, Grasso 6.5, Zingari 8 (21’ st Cossetti 6), Parodi 6.5 (13’ st Akwa 6.5) A disp. Boari, Caria, Zanoni, Zicari, Parissenti. All. Papa 6.

ARBITRO: Pelaia di Pavia

ASSISTENTI: D’orto di Busto Arsizio e Rivetti di Brescia.

AMMONITI: De Grandi (SM), Zingari (S), Piagni (S), Braga (SM), Tomassone (SM).

LE PAGELLE

SETTIMO MILANESE

Angeleri 6 Subisce 3 reti, ma non può davvero nulla sui tap in in area e sulla magistrale esecuzione di Zingari, al quale ha provato in tutti i modi ad evitare la gioia del gol.

Chiodini 6.5 Grande gara del classe 2002 di Invernizzi. Sempre attaccato, non va mai in apprensione e sradica letteralmente il pallone dai piedi dei suoi avversari. Garra.

18’ st Braga 5.5 Entra in campo con tanta tensione e paura addosso. Lì in mezzo al campo sbaglia molti palloni, muovendosi poco e male.

Spaggiari 6 Prestazione disciplinata del terzino sinistro classe 2002. Già noto ai più sfoggia il massimo della serenità nelle giocate e grande diligenza (44’st Pacchieni SV)

De Grandi 5.5 A metà campo c’è tanto lavoro da fare: le due fasi di Invernizzi piegherebbero in due chiunque. Il capitano però dovrebbe prendersi maggiori responsabilità, chiedendo più palloni sui piedi, facendo accadere qualcosa in mediana e provando ad innescare gli esterni rapidi schierati titolari.

Tomassone 6 Recupera chiunque con grande aggressività. Re del contrasto.

Romano 5 Si perde Parodi a 30 secondi dalla fine del primo tempo. Non riesce a guidare la linea con autorevolezza e spesso e volentieri sbaglia tanti palloni in disimpegno.

De Lucia 6.5 Corsa, corsa, corsa. Sarebbe perfetto in un 3-5-2 a tutta fascia.

Moretti 7 Sicuramente il migliore dei suoi. Tolto dalla zona mediana del campo, dove faticava molto, viene alzato leggermente e ha le idee e la visione per mettere sempre i propri compagni a tu per tu con il portiere avversario.

Checchi 6.5 L’unico pericoloso negli ultimi 30 metri. Salta l’uomo, punta deciso e cerca la conclusione. Un peccato vederlo uscire, il forcing finale con lui in campo avrebbe avuto tutt’altro sapore (35’ st Virzi SV)

Laraia 6 Volenteroso. Definire in una parola il pomeriggio del numero 9 rosso è molto semplice. Si butta negli spazi, lotta e mette in campo tutto quello che ha. (30’ st Ierardi SV)

Riosa 6 Tanta qualità, buon posizionamento e ottima corsa. Il tiro, anche se provato poco, è buono. Ciò su cui non si può proferire parola sono le sue abilità nell’uno contro uno. Non perché non sia in grado, bensì perché non lo tenta mai. La mentalità di contenimento della squadra non lo aiuta, ma i suoi compagni hanno bisogno che gli esterni saltino l’uomo.

13’ st Cipullo 6 Entra per Riosa per offrire spunti e brio. Ci riesce solo a tratti.

All.Invernizzi 5.5 Le sue squadre, si sa, prediligono compattezza ed ordine. Qualcosa che, da tecnico navigato quale è, riesce a trasmettere benissimo ai suoi ragazzi che rischiano ben poco. Il problema è che sul 1-2 non annusa la possibilità di conquistare un punto d’oro, che con un po’ di coraggio in più si sarebbe anche potuto conquistare meritatamente.

CITTA’ DI SAN GIULIANO

Regina 5 Nella prima frazione compie un buon intervento in allungo su Riosa, ma sulla rete che riapre la partita ha delle colpe immense. L’errore è tecnico e mentale, non è ammissibile a certi livelli.

Mazzei 6 Si piazza sulla corsia di destra e svolge il proprio compito in maniera impeccabile. Difficile saltarlo.

Colombi 6.5 E’ l’arma tattica prediletta dei suoi nella prima frazione: Ababio si abbassa sulla linea dei centrale e lui si alza in sovrapposizione. Un po’ penalizzato dal fallo che tutto ciò venga fatto lontano dalla porta, dimostra comunque di avere predisposizione per la fase offensiva.

Piagni 5.5 Legge male qualche imbucata e si lascia sfuggire alle spalle gli inserimenti dei padroni di casa. Un po’ pasticcione in fase di impostazione.

Rossi 5.5 Svolge il compitino, e non può bastare. Passaggio orizzontale semplice senza rischi e pochissime verticalizzazione. A lui che dovrebbe essere il metronomo, questa flemma non è concessa. (30’st Colonna SV)

Sabatucci 6 Mette un po’ d’ordine in una difesa che sembra concentrata ma poco solida nonostante ciò che racconti il risultato finale.

Monteverde 6.5 Cresce nel corso della seconda frazione. Ababio lo oscura sia in fase di costruzione che in fase di non possesso. (42’st Nasali SV)

Ababio 7.5 Col passare dei minuti sale in cattedra, fino a diventare non solo professore, ma forse addirittura preside dell’incontro: si piazza davanti alla difesa e tira sù una barricata che metà basta. Il suo fisico statuario gli permette di prendere tutte le seconde palle, vincere ogni contrasto aereo e ribaltare l’azione. Tuttocampista di qualità e quantità.

Grasso 6.5 Concretizza una delle poche palle gol che ha a disposizione. Tatticamente potrebbe muoversi di più per portare fuori il proprio marcatore, procurando buchi al centro della difesa.

Zingari 8 Man of the match. Non tanto per la perla dai 25 metri scagliata all’incrocio dei pali da calcio piazzato, quanto per l’intelligenza tattica e la pulizia che mette nelle sue giocate. Ricerca spazi e tempi giusti per regalare palloni che possono cambiare la partita. Fuori concorso.

21’ st Cossetti 6 Svolge bene il proprio compito in mezzo al campo, coadiuvato da un Ababio onnipresente.

Parodi 6.5 Non una di quelle partite in cui ci si mette al centro del gioco, ci si fa dare la palla spalle alla porta e la si lavora poi per la squadra. Nemmeno, però, una gara da goleador. Semplicemente una di quelle giornate in cui l’occasione è una sola e non va sprecata: la palla gli arriva, sfugge alla marcatura e apre le danze a tempo quasi scaduto.

13’ st Akwa 6.5 Entra e consegna il pallone dell’1-3 a Grasso, che sa cosa farne.

All.Papa 6 Buona prestazione ma non super convincente dei suoi, che dovranno essere più concreti e meno speculativi contro squadroni come Alcione o Pavia. Il percorso però potrebbe essere quello giusto.

ARBITRO

Pelaia di Pavia 6 Riesce a farsi rispettare senza utilizzare troppo il cartellino.

LE INTERVISTE

Alessio Battaglino, DS dell’ambiziosa Città di San Giuliano, ha analizzato il match ai nostri microfoni: “La prima dopo mesi è andata bene. Non abbiamo giocato come sappiamo e abbiamo rischiato è vero, ma è complicata per tutti: noi abbiamo vinto, altri hanno pareggiato. Bisogna fare i complimenti a tutti i ragazzi. Era una gara insidiosa, ricominciare non è affatto semplice. Si può migliorare certo, ma a livello fisico per esempio mi sono piaciuti. Una è andata, ora ne mancano 9: bisogna vincere, ce ne sono poche e non dobbiamo fare passi falsi”. La prestazione di Zingari non ha impressionato il DS, conscio delle qualità del 10: “Non è una mezza punta vera e propria, svaria dove vuole e sulle soluzione balistiche non è nuovo a certi colpi: il gol è un’opera d’arte”.