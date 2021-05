Vergiatese-Castanese Eccellenza: ai granata basta la splendida giocata di Scapinello per mettere in saccocia i tre punti

Vergiatese per provare a restare aggrappata al trenino di testa ma soprattutto per trovare continuità di risultati, Castanese ivece chiamata a trovare i primi tre punti nel torneo: gli ingredienti ci sono tutti. Al triplice fischio gioiscono i padroni di casa, grazie alla rete di Scapinello (giunta alla mezz’ora della ripresa). Proprio Dennis Scapinnello, partito dalla panchina dopo tre settimane di stop a causa del Covid, risulta decisivo in una partita ostica. La Castanese, che ha recuperato definitivamente Bianchi al centro della difesa, si rivela una brutta gatta da pelare, una formazione solida e che concede poco o nulla. Alfio Garavaglia, al termine del match, rimprovera i suoi: troppi pochi tiri in porta; d’altro canto, invece, anche i granata di Fiorito hanno qualcosa su cui lavorare: tante, troppe occasioni non finalizzate a dovere. Vergiatese che però resta in scia delle prime due della classe, rivelandosi certamente rivale di Varesina e Brianza Olginatese.

Pochi brividi. La prima vera incursione è a tinte neroverdi con Greco che si invola sulla sinistra, resistendo agli urti di Bosisio, prova a metterla in mezzo, cercando la testa di Bozzi, ma la sfera termina sul fondo. Sul ribaltamento di fronte Okaigni porta avanti la palla sulla destra, cerca e trova Pandiani che piazza l’assist al bacio per Mammetti, ma l’incornata del numero 9 non inquadra lo specchio della porta. Al quarto d’ora un Okaigni super ispirato taglia in mezzo all’area per Vitulli, ma Becchi ci arriva prima e spazza via il pericolo. Al 20′ buono spunto di Pandiani per Okaigni che calcia a botta sicura, ma Mainini è bravo a murare con la coscia. 4 giri di orologio dopo Vacirca prova a portare la formazione di Garavaglia in vantaggio, ma la conclusione è debole e facile preda per Russo. Ancora Castanese insidiosa con Annoni che pesca Bozzi in area, Russo si immola sulla conclusione del numero 9 neroverde e con un colpo di reni mette in angolo. I neroverdi continuano a pressare alto, con il bellissimo scambio fra Bozzi e Annoni, proprio quest’ultimo prova la conclusione, ma Russo non ha problemi nel bloccare la sfera. Al 37′ la Vergiatese si fa vedere dalle parte di Mainini con Mammetti: il tiro viene strozzato dall’ottimo intervento di Pellegatta. Al duplice fischio il risultato resta fisso sullo 0-0.

Scapinello, rientro e gol. In avvio ripresa Fiorito opta per il doppio cambio: fuori Okaigni e Bosisio, dentro Crispo e Scapinello. Vergiatese che parte a spron battuto ma Mammetti si mangia due gol (praticamente fatti) nel giro di pochi minuti. Vergiatese che prova a sfondare sulla sinistra con Pedergnana, ma Pellegatta lo segue come un’ombra e lo contiene alla perfezione. Vergiatese che prova svariate incursioni con Scapinello, Mammetti e Pedergnana, ma la coppia difensiva centrale neroverde, formata da Bianchi e da Becchi, sventa ogni insidia a tinte granata. Al 24′ buona intuizione di Vacirca che innesca il neo entrato Nebuloni, l’incornata però è troppo alta. Al 33′ la Vergiatese sblocca il risultato, bellissima azione di Scapinello che finalizza l’1-0: brutta la “dormita” di Vacirca nel frangente. Ultimi 10′ dove la Castanese prova a riacciuffare la gara, mentre la squadra di Fiorito trascinata dalle giocate di Scapinello e Caccia prova ad andare sul raddoppio. Allo scadere Pedergnana, innescato da Caccia, ha fra i piedi la palla del 2-0, ma Mainini dice no al numero 10 granata. Al triplice fischio sorride la Vergiatese, grazie alla rete decisiva di Scapinello.

IL TABELLINO

VERGIATESE-CASTANESE 1-0

RETE: 33′ Scapinello (V)

VERGIATESE (3-5-2): Russo 6, Lonardi 6 (23′ st Rudi 6), De Angelis 6, Vitulli 5 (23′ st Caccia 6.5), Lorusso 6, Morello 7, Okaigni 6 (1′ st Scapinello 7), Pandiani 6.5, Mammetti 5 (35′ st Menga 6), Pedergnana 5.5, Bosisio 5.5 (1′ st Crispo 6). A disp. Palazzi, Giardino, Lanzo, Viganotti. All. Fiorito 6.5.

CASTANESE (4-3-3): Mainini 6.5, Pellegatta 6 (27′ st Vavassorri 6), Vacirca 6, Leoni 6 (14′ st Milani 6.5), Bianchi 7, Becchi 6.5, Greco 6.5, Cotugno 6, Bozzi 6.5 (20′ st Nebuloni 6), Leontini 6.5 (41′ st Bartoli sv), Annoni 5.5 (14′ st Martelli 6). A disp. Cappato, Azzarone, Garavaglia, Perotta. All. Garavaglia 6.5.

ARBITRO: Fiorentino di Ercolano 7.

ASSISTENTI: Huete e Adragna di Milano.

AMMONITI: Cotugno (C), Leontini (C), Pandiani (V), Bianchi (C).

LE PAGELLE

VERGIATESE

Russo 6 Non è chiamato a grandi interventi, ma è presente e sprona i propri compagni. Nella ripresa è più spettatore non pagante che altro.

Lonardi 6 Contiene bene le sgaloppate di Annoni e Bozzi frenandoli a dovere. Se la fase difensiva è praticamente perfetta quella che manca un po’ è quella di spinta. (23′ st Rudi 6)

De Angelis 6 Come Lonardi non spinge più di tanto nella prima frazione, ma copre a dovere la sua zona di campo. A metà ripresa mette in moto la macchina e inizia a regalare profondità.

Vitulli 5 Tante buone occasioni sprecate. Nel primo tempo appare sottotono e con poche, pochissime idee.

23′ st Caccia 6.5 Entra con lo spirito giusto, e offre buone giocate a Pedergnana. Cambio azzeccato.

Lorusso 6 Non la sua prova più brillante. C’è da dire che comunque pone rimedio sia ai suoi errori personali che a quelli dei compagni di reparto. Nella ripresa soffre decisamente meno e cerca andare di andare in profondità.

Morello 7 A centrocampo il classe 2000 non sbaglia praticamente nulla. Tiene palla e spinge in avanti riuscendo a trovare i pochi varchi lasciati dalla Castanese. La funzione di filtro viene assolta a dovere, e gli spunti offerti sono assolutamente interessanti.

Okaigni 6 Buona prova soprattutto in fase di spinta. Ha buone intuizioni che non sempre vengono sfruttate al meglio dai compagni; Vacirca però è un avversario troppo ostico da saltare.

1′ st Scapinello 7 Gol decisivo su una azione più che personale. Dal suo ingresso la Vergiatese acquista più fiducia e anche molta più qualità in zona offensiva. Determinante.

Pandiani 6.5 Non parte al meglio, ma con il passare dei minuti cresce e cerca soluzioni alternative. La Castanese lo chiude per 70′ di gioco, ma non demorde e cerca sempre di ispirare i compagni là davanti con assist al bacio.

Mammetti 5 Le due occasionissime sprecate ad inizio ripresa pesano e non poco. Certo, la Vergiatese trova i tre punti ma davanti lui rende troppo poco. Per Bianchi e Becchi la sua giocata diventa prevedibile e viene annichilita sul nascere. (35′ st Menga 6)

Pedergnana 5.5 Come Mammetti non è incisivo. Nella ripresa ha però qualche buona intuizione, soprattutto quando si sposta sulla sinistra. Il tutto però non basta per raggiungere la sufficienza.

Bosisio 5.5 Parte bene come esterno di sinistra, poi si perde un po’ via. I giocatori neroverdi lo seguono e marcano a dovere, senza lasciargli margine di progressione.

1′ st Crispo 6 Buona prova per lui; regge agli urti degli avversari e prova anche a contenere Vacirca sulla sua fascia di competenza.

All. Fiorito 6.5 Tre punti pesantissimi. La Castanese non lascia spazio alla manovra offensiva dei suoi, lui è bravo a pescare il jolly dalla panchina.

CASTANESE

Mainini 6.5 Alza un muro che viene abbattuto solamente dalla splendida giocata di Scapinello. Sulla conclusione di Pedergnana, che sarebbe potuta valere il 2-0, si immola e salva i suoi. Garanzia.

Pellegatta 6 Primo tempo di sapiente gestione con buone intuizioni. Nella ripresa cala un po’ in fase propositiva ma segue Pedergnana come un’ombra: la sufficienza è piena. (27′ st Vavassorri 6).

Vacirca 6 Nel primo tempo è l’uomo in più. Si propone in profondità senza mai dimenticare la fase di non possesso. Nella ripresa qualche sbavatura c’è ma tutto sommato è pienamente sufficiente.

Leoni 6 Un buon primo tempo, non brilla ma non commette nemmeno errori grossolani.

14′ st Milani 6.5 Cerca di dare man forte là davanti, offrendo giocate estremamente intriganti.

Bianchi 7 Faro della retroguardia neroverde. Torna in campo e dietro non ne sbaglia una. Contiene alla perfezione Mammetti, e nella ripresa cerca di non far girare Scapinello. Il migliore in campo della Castanese senza alcun dubbio.

Becchi 6.5 L’accoppiata con Bianchi funziona alla perfezione. I due sembrano completarsi a vicenda e nel primo tempo il tandem non sbaglia nulla. Bene negli anticipi su Pedergnana.

Greco 6.5 Ci mette la grinta. Galoppa a più non posso, recupera palloni interessanti e si porta in zona offensiva. Gli spunti ci sono, forse manca un vero e proprio bomber.

Cotugno 6 In mezzo al campo esegue il suo compitino. Non commette errori evidenti, ma non azzarda mai troppo. Timido.

Bozzi 6.5 Il vero e proprio “falso nueve”. Non è una prima punta ma si presta al ruolo, e nel primo tempo sfiora anche la rete del vantaggio. Fa girare bene palla e raramente la perde.

20′ st Nebuloni 6 Un classe 2003 che ha tutte le carte in regola per poter stare in categoria. Risulta un po’ timido, ma il tutto è comprensibile.

Leontini 6.5 Gli piace trovare le soluzioni difficili (colpi di tacco e via dicendo). Spesso e volentieri la giocata gli riesce e mette l’avversario in difficoltà rendendosi imprevedibile. (41′ st Bartoli sv)

Annoni 5.5 Leggermente più arretrato rispetto a Bozzi e Leontini assolve bene alla sua funzione. Qualche svista però c’è e ogni tanto si perde nelle giocate più semplici. (14′ st Martelli 6).

All. Garavaglia 6.5 La mancanza di un vero e proprio bomber è evidente, però la squadra è capace di mettere i bastoni fra le ruote a chiunque. Solidità difensiva e un centrocampo capace di fare da filtro…resta solo l’incognita offensiva.

ARBITRO

Fiorentino di Ercolano 7 Grande personalità da parte del Direttore di gara che spegne ogni polemica sul nascere. Ottimo anche il dialogo con i due assistenti.

LE INTERVISTE

Andrea De Bernardi, vice di Alfio Garavaglia della Castanese, racconta: «Abbiamo fatto la solita buona prestazione, rischiando poco, specie nel primo tempo. Peccato per l’occasione di Bozzi, avremmo potuto chiudere la prima frazione in vantaggio. Poi è arrivato il gol di Scapinello, ma ho visto una buona squadra. Chiudere con due 2003 in campo? È un campionato dove si rischia poco o nulla, è giusto dare spazio anche a loro che si allenano sempre con grande impegno».

Sorride Giuseppe Fiorito, tecnico della Vergiatese: «Sono tre punti molto pesanti, ottenuti contro una squadra che non ci ha concesso praticamente nulla. Abbiamo avuto un paio di situazioni insidiose con Mammetti che poteva capitalizzare meglio. Quando ho inserito Scapinello fra le linee e Pedergnana esterno abbiamo creato di più, poi il gol è tutta un’invenzione di Dennis. La mia idea? Era quella di essere più agganciato alle prime due, ma ovviamente lo stop e alcune assenze hanno pesato notevolmente».