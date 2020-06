Vobarno Eccellenza, certi amori non finiscono: Boglioni torna a vestire biancoblù

Lo storico capitano dei valsabbini, dopo una breve pausa dal calcio per dedicarsi alla famiglia e il ritorno in campo con la maglia della Bedizzolese, difenderà nuovamente i colori del Vobarno nella stagione 2020/2021. Protagonista già in passato come guida delle retrovie biancoblù, il classe 1985 è il quarto colpo messo a segno dalla società del presidente Butturini che ieri pomeriggio si era scatenata presentando Fausto Boschiroli, Alessio Chimini e annunciando il ritorno di Lorenzo Paghera.

Di seguito, invece, ecco il breve comunicato pubblicato per dare il bentornato a Boglioni:

«BENTORNATO LUCA. Altro ritorno in grande stile per i cuori biancoblù. Dopo un anno di riflessione Federica, Celeste e Giorgia hanno deciso…..Luca Boglioni torna a Vobarno.»

